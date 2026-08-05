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Tutuklanmıştı: Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Tutuklanmıştı: Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun uyuşturucu testi sonucu belli oldu

5.08.2026 18:06:00
Güncellenme:
DHA
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Tutuklanmıştı: Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkındaki ihbarlar üzerine kan ve idrar örnekleri alınan Belediye Başkanı Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu’nun uyuşturucu testi sonucu belli oldu.
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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının Etimesgut Belediyesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, hakkındaki ihbarlar üzerine kan ve idrar örnekleri alınan Belediye Başkanı Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu’nun 'kokain' testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 kişiden 40'ı tutuklandı.

Tutuklananlar arasında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, belediye başkan yardımcıları Mutlu Kerimoğlu, Taylan Özgüven ve İhsan Bahri Bellek ile Beşikçioğlu'nun yakın koruması Hüseyin Yılmaz, Etimkent Yönetim Kurulu üyeleri ve İhale Komisyonu üyeleri de bulunuyordu.

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