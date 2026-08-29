Tutuklanmıştı! Tolga Akış'ın avukatından yeni açıklama: 'Aradan bir yıl geçtikten sonra...'

Manifest grubu ve Hypers ajansının kurucusu Tolga Akış “Müstehcenlik", "uyuşturucu madde kullanma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" iddialarıyla gözaltına alındı, dün ise tutuklandı.

Akış’ın avukatı Kaya Pulat “müstehcen yayınlara aracılık etmek” suçlamasıyla tutuklandığını, tutuklama gerekçesinin 6 Eylül 2025 tarihindeki konser hakkında daha önce yürütülen ve yargılaması sonuçlanan dosyayla aynı olduğunu söyledi.

“BİR YIL GEÇTİKTEN SONRA…”

Söz konusu dosyada konserle ilgili işlem yapılmış olmasına rağmen Akış'ın soruşturmanın hiçbir aşamasında yer almadığını belirterek, "Aradan yaklaşık bir yıl geçtikten sonra, aynı eylemler yeniden değerlendirilmiş ve müvekkilimin yalnızca grubun kurucusu ve yapımcısı olmasından hareketle kendisine cezai sorumluluk yüklenerek tutuklama gibi en ağır koruma tedbirine başvurulmuştur" ifadelerini kullandı.

“ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞACAĞINA İNANCIMIZ TAM”

Pulat, "Müvekkilimin en kısa sürede özgürlüğüne kavuşacağına olan inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

Akış'ın avukatı Kaya Pulat'ın paylaşımı şöyle:

"Kamuoyuna Duyuru

Müvekkilim Tolga Akış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bugün “müstehcen yayınlara aracılık etmek” suçlamasıyla tutuklanmıştır.

Müvekkilimin tutuklanmasına gerekçe gösterilen hususlar, 6 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen konser nedeniyle daha önce yürütülen ve yargılaması sonuçlanan dosyayla esasen aynıdır. Söz konusu dosyada konserle ilgili işlem yapılmış olmasına rağmen, müvekkilim soruşturmanın hiçbir aşamasında yer almamıştır.

Aradan yaklaşık bir yıl geçtikten sonra, aynı eylemler yeniden değerlendirilmiş ve müvekkilimin yalnızca grubun kurucusu ve yapımcısı olmasından hareketle kendisine cezai sorumluluk yüklenerek tutuklama gibi en ağır koruma tedbirine başvurulmuştur.

Tutuklama kararına karşı gerekli tüm kanun yollarına derhal başvurulacak olup, sürecin hukuki zeminde açıklığa kavuşacağına ve müvekkilimin en kısa sürede özgürlüğüne kavuşacağına olan inancımız tamdır."