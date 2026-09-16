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Tutuklanmıştı... 'Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz'ün son görüntüleri ortaya çıktı

Tutuklanmıştı... 'Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz'ün son görüntüleri ortaya çıktı

16.09.2026 15:00:00
Güncellenme:
DHA
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Tutuklanmıştı... 'Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz'ün son görüntüleri ortaya çıktı

Van’da düğünündeki görüntüler sonrası tutuklanan 'Vanlı Kara Haydar' lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi sosyal medya ünlüsü Çağla Öz Tançalan'ın gözaltına alınmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Öz’ün düğünden iki gün sonra Maslak’taki sitesinden ayrıldığı anlar yer aldı.

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Sosyal medya ünlüsü Çağla Öz Tançalan ile sosyal medyada ‘Vanlı Kara Haydar’ olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan’ın Van’da düzenlenen düğününe ait görüntüler, medyada geniş yer buldu. Görüntüler üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Mehmet Fatih Tançalan, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçundan sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

ÇAĞLA ÖZ İSTANBUL'DA YAKALANDI

Çağla Öz Tançalan ise, 12 Eylül'de İstanbul’da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul’daki işlemlerinin ardından Tançalan Van’a gönderildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki işlemleri tamamlanan Öz, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklandı.

GÖZALTINA ALINMADAN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medya ünlüsü Çağla Öz Tançalan'ın gözaltına alınmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Öz’ün düğünden iki gün sonra Maslak’taki sitesinden ayrıldığı anlar yer aldı.

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