Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu: 'Hırsızlığa göz yummadığımız için bedel ödüyoruz'

Sağlık sorunlarına karşın 10 aydır Silivri’de tutuklu bulunan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, iddianamesinin hâlâ hazırlanmamasına tepki gösterdi.

Cumhuriyet’e konuşan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez’in, nisan ayında yaptığı “İddianame iki hafta içerisinde hazır olacak" açıklamasını anımsatan Mutlu, “Dosyanın başsavcılık tarafından aylardır bekletilmesi, “stratejik ve siyasi bir zamanlama hesabı yapıldığının göstergesidir” ifadelerini kullandı.

İRADE GASPI…

“Yargı, adalet dağıtmak için değil; bir belediyeyi teslim almak ve iradeyi gasp etmek için bir araç olarak kullanılmaktadır” diyen Mutlu, “Ayrıca, Bayrampaşa’nın 10 ayı aşkın zamandır iddianamesinin çıkmamış olması, şahsım ve arkadaşlarıma komplo kuranlara yönelik suç duyurusunda bulunduğumuz şüphelilerin belli olmasına rağmen her ne hikmetse bu şüphelilere ulaşılamaması ve savcı değişikliği ile yetkisizlik kararı verilerek sürüncemede bırakılması, soruşturmanın siyasi sebeplerle yürütüldüğünün açık göstergesidir” dedi.

‘GELEN YÖNETİM EMEKÇİLERİ İŞTEN ÇIKARIYOR’

Neyle suçlandıklarını bilmediğini söyleyen Mutlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Bizlere, halkın olanı halka verdiğimiz için, harama, yolsuzluğa, hırsızlığa, talana göz yummadığımız için bedel ödetilmektedir. Tutuklanmamız üzerine Bayrampaşa’ya çöken yönetim ise yaptığımız hizmetleri ortadan kaldırmak ve emekçileri işten çıkarmakla meşgul.”

“ALNIM AÇIK…”

Mutlu sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Alnım açık, hesabını veremeyeceğim hiç bir şey olamaz. İddianameyi de merakla bekliyorum. Bakalım hangi iddia ile hangi iftira ile hangi sözde delil ile suçlanacağız. Mağduriyetimiz ve haksızlığa uğramış olduğumuz, adil bir yargılama ile ortaya çıkacaktır. Adalete olan inancım her zaman tamdır. Özgür günlerde görüşmek üzere.”