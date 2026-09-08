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Tutuklu Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’dan '100. gün' açıklaması

Tutuklu Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’dan '100. gün' açıklaması

8.09.2026 12:05:00
Güncellenme:
ANKA
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Tutuklu Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’dan '100. gün' açıklaması

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, tutukluluğunun 100. gününde yaptığı açıklamada, soruşturmanın tamamlanarak iddianamenin hazırlanmasını beklediğini bildirdi.
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Buca Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, tutukluluğunun 100. gününde açıklama yaptı.

Duman, Kırklar F Tipi Cezaevi’nden yaptığı yazılı açıklamada, 100 gündür iddianame beklediklerini belirterek, devletin kurumlarına ve adli makamlara inancının tam olduğunu ifade etti.

Duman, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugün 100. gün, 100 gündür iddianame bekliyoruz. İlk gün de belirttiğimiz gibi Devletimize, kurumlarına ve adli makamlara inancımız tamdır ve adalete, devlete karşı boynumuz her zaman kıldan incedir. Masumiyetimizin ortaya çıkması ve bir an önce görevimizin başına dönerek vatanımıza ve milletimize hizmet edebilmemiz için soruşturmanın tamamlanarak, iddianamenin hazırlanmasını bekliyoruz. Buca’ya, İzmir’e ve Türkiye Cumhuriyeti’ne hizmet etmek için gün sayıyorum. Başta Kıymetli Büyük Ailem Buca olmak üzere, tüm milletimize ve dostlarımıza selam ve sevgilerimle.”

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