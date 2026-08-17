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Tutuklu Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’dan nişanlısı Sevcan Orhan’a doğum günü mesajı

Tutuklu Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’dan nişanlısı Sevcan Orhan’a doğum günü mesajı

17.08.2026 11:14:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Tutuklu Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’dan nişanlısı Sevcan Orhan’a doğum günü mesajı

İzmir Buca Belediye Başkanı görevindeyken tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Görkem Duman’ın sosyal medya hesabından, nişanlısı Sevcan Orhan'ın doğum günü dolayısıyla duygusal bir paylaşım yapıldı. Konserlerine devam ettiği için eleştirilen Orhan, bu mesaja "Hayatımın ve doğum günümün en güzel hediyesi" notuyla karşılık verdi.

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İzmir Buca Belediye Başkanlığı görevini yürütürken tutuklanan Görkem Duman’ın sosyal medya hesabından, nişanlısı sanatçı Sevcan Orhan’ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulunuldu.

Görkem Duman’ın tutuklanmasının ardından gözler nişanlısı Sevcan Orhan’a çevrilmişti. Orhan'ın bu süreçte konserlerine devam etmesi kamuoyunda bazı eleştirilere neden olmuştu. Yaşanan süreçte konuya dair sosyal medyada herhangi bir paylaşım yapmayan Orhan'ın doğum gününde, Duman’ın resmi Instagram hesabından dikkat çeken bir mesaj yayımlandı. İkilinin birlikte çekilen fotoğraflarının yer aldığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Gözaltına alındığım andan itibaren sevgisi, dayanışması, desteğiyle her an benimle olan. Her hafta 1 saat görüşebilmek için yüzlerce kilometre öteden ziyaretime gelen canım sevgilim, güzel eşim doğum günün kutlu olsun. Bugün yanında olmayı o kadar çok istedim ki hasretin içimde yangın. Bu zorlu günler geçtiğinde ki biliyorum geçecek. Bizi çok güzel günler bekliyor. İyi ki varsın sevdiğim."

Yapılan bu duygusal paylaşımın ardından Sevcan Orhan da kendi hesabından mesaja karşılık vererek, "Hayatımın ve doğum günümün en güzel hediyesi" ifadelerini paylaştı.

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