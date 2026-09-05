Tutuklu komedyen Deniz Göktaş'tan yeni mesaj: ‘Son tweetten sonra 2 kere daha tutuklandım’

Çorlu Karatepe Cezaevi'nde yaklaşık iki aydır tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş hakkında yeniden tutuklama kararı verilmesi ve hazırlanan iddianamenin ardından bir mesaj paylaştı.

Göktaş yeni paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Size yazmak için bahane üretiyor gibi olacak ama son tweetten sonra 2 kere daha tutuklandım. Bazen hücrede zimmetli çakmağı kaybedince ya da kütüphaneden aldığım kitaba bir şey olunca dışarıdaki refleksimle çok geriliyorum ama sonra “napacaklar bir daha hapse atamazlar ya” diye kendimi rahatlatıyordum. Atabiliyorlarmış.

Neyse, Moby Dick bitti. İddianame hazır.

Duruşma tarihi 28 Eylül.

Görüşmek üzere.”

İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianamede, Göktaş’ın YouTube’da yayımladığı “Ölü Deniz” isimli gösterisindeki ifadeleri gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanına hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” ve “suçu ve suçluyu övme” suçlamalarından cezalandırılması istendi. Savcılık, Göktaş hakkında 2 yıl 8 aydan, 12 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep etti.

“Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasına Göktaş’ın gösterisinde söylediği, “Biraz tatsız bir şey söyleyeceğim, ben Recep Tayyip Erdoğan’ı hiç sevmedim, hayatımda bir dakikam bile yok” sözleriyle başlayan bölüm dayanak gösterildi.

Göktaş’ın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın siyasi kariyerine gönderme yaparak, “Bizim başımıza gelenleri düşünmezseniz, bir birey için çok önemli bir ilerleme” ve “Keşke Recep Tayyip Erdoğan’ın terapisti olabilsem diye işte. Ödemesi çok iyidir” şeklindeki ifadeleri de iddianameye girdi. Savcılık, söz konusu ifadelerin Erdoğan’ın “şeref, onur ve saygınlığını rencide edecek boyutta” olduğunu ileri sürdü.

Göktaş’ın gösterisindeki oruçla ilgili bir bölüm de “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasına gerekçe yapıldı. İddianamede Göktaş’ın, “Hâlâ korkuyorum, canlı bombalar ama en çok oruç tutan canlı bombalardan korkuyorum çünkü normal canlı bombalardan Taksim’e, meydanlara kalabalık yerlere gitmeden kaçabilirsin, ancak oruç tutan canlı bombaların nerede patlayacağı belli olmaz” sözlerine yer verildi.

Savcılık, bu sözlerle “oruç ibadetini gerçekleştiren kişilerin canlı bomba olmaya daha müsait olduğu” yönünde ifadeler kullanıldığını ileri sürerek halkın din bakımından farklı özelliklere sahip bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edildiğini savundu.

Aynı suçlamaya Göktaş’ın, “Bütün yılın stresini denize akıtacağım, tam böyle düşünürken denizin içinden birkaç tane insan çıktı. Saçları görünmüyor, bütün vücutlarını kaplayan siyah bir kıyafet, ben kimin hangi kıyafetle denize gireceğine karışacak değilim ama bu görüntüye de yıllardır alışamadım. Si***min dalgıçları gerçekten gerçekten nefret ediyorum” ifadeleri de dayanak gösterildi.

Savcılık, bu sözlerin “dini inançları gereği denize kapalı kıyafetle giren kadınları hedef aldığı” ve “toplumsal barışı zedeleyici, ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı” nitelikte olduğunu öne sürdü.

İddianamede stand-up gösterisindeki bir başka espri ise “suçu ve suçluyu övme” suçlamasına konu edildi.

Göktaş’ın, “Bugünün ikinci sıra bilet gelirleriyle Türkiye’ye bir tetikçi tutup, rakip bir komedyeni öldürtebiliyorum. Şu an piyasa bu durumda. Sadece ikinci sıra, bir de Telegram hesabı. Oradan Daltonlara yazıyorsunuz, gayet kurumsal bir iletişim var” sözleri iddianameye alındı.

Savcılık, bu ifadelerle kamuoyunda “Daltonlar Çetesi” olarak bilinen suç grubunun eylemlerinin “övüldüğünü”, “meşru gösterildiğini” ve “suça ulaşılmasının kolaylaştırıldığını” ileri sürerek Göktaş’ın “suçu ve suçluyu övme” suçundan da cezalandırılmasını talep etti.

28 Eylül’de ilk kez hakim karşısına çıkacak olan Göktaş’ın, tutuklu bulunduğu Çorlu'daki cezaevinden Çağlayan Adliyesi’ne getirilmesi bekleniyor.