Tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, cezaevinden Cumhuriyet’e konuştu: 'Mutlak butlan demokrasiye hançerdir, YENİ Parti bir mecburiyettir'

Geçen Mart ayında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Kuşadası Belediyesi'ni merkeze alan soruşturma kapsamında tutuklanarak Kuşadası’ndan kilometrelerce uzaktaki Silivri’ye oradan da Tekirdağ Cezaevi’ne gönderilen Ömer Günel, cezaevinden Türkiye'nin sıcak siyasi gündemine dair Cumhuriyet’e konuştu. Aylardır iddianamesi yazılmayan Günel, hem kendi hukuki sürecini hem de siyasette deprem etkisi yaratan son gelişmeleri ilk kez değerlendirdi.

'BABA DEVLETE İNANCIM SARSILDI'

Avukat olduğu için öz eleştiri yaptığını ifade ederek sözlerine başlayan Ömer Günel, “Vatan Emniyette ve İstanbul Savcılığındaki sorguda karşılaştığım iddialar, uydurulmaya çalışılan suçlamalar ve dayanaksız tutuklama sürecini gördüğümde ‘hukuk devletine’, ‘baba-devlete’ olan inancım derinden sarsıldı. Bu sarsıntı o kadar kuvvetli idi ki, ufak tefek dışarıdaki hayal kırıklıklarının hiçbir önemi olmadı. Çünkü, bir hukukçu olarak, adalete olan inancımla yaşadım. Uydurulmuş, delilsiz, dayanaksız tek bir ifade ile birini tutukluyorsunuz. Bizi kötülerden, kötülükten koruması gereken, yargı sistemi, devlet baba bunu yapıyor. O zaman bir yurttaş kime güvenecek, kime inanacak. ‘Adalet devletin temelidir’ sözü bir aforizma değildir” dedi.

'KİMİ KİME ŞİKAYET EDECEĞİZ'

Yaklaşık 6 aydır iddianamesi yazılmayan Günel, “İddianameyi hazırlamayan, önce tutuklayıp sonra delil toplamaya çalışan makamı kime şikayet edeceğiz, asıl soru bu. Mahkemelerin duruşmalarının 3 aydan uzun olmayacağını düzenleyen Adalet Bakanlığı neden iddianamelerin hazırlanmasının en uzun süresine dair bir düzenleme yapmıyor, bu soruyu soran var mı? Keyfilik düzenine izin vermek kime yarar? Güçlünün hukuku işliyorsa, haklıyı kim koruyacak? 5 ayda hangi delili toplayamadınız da iddianameyi hazırlayamadınız? Gizlilik kararı kalktığında bu soruları soracağız elbet” diye konuştu.

'GERÇEKLER YARGI KARARLARI İLE ORTAYA ÇIKACAK'

CHP’den AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile yaşanan siyasi gerilimlerin bir faturası olarak cezaevine girdiği yönündeki iddialara da Ömer Günel, “Uzun süredir birileri siyasi ikbali için, iftira, kötülük, kumpas peşindeydi. Delilleri elimizde. Bir gün bağımsız yargının yeniden teşkil edildiğine inandığımızda gerçek bir soruşturmanın konusu olacak bu olaylar ve kişiler. 2,5 yıldır net haksız bir saldırı ve iftira kampanyasının hedefindeydik. Hepsi yargının, idari soruşturmanın objektif tutumuyla bertaraf oldu. Tutuklandığım iftira kumpası Eylül 2023'te İstanbul ile hiçbir ilgisi olmamasına rağmen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılmış. Neden bu tarih? Hangi milattan sonra? Gerilimin kaynakları, nedenleri hep biliniyor. Zamanı gelince gerçekler yargı kararları ile ortaya çıkacak” dedi.

'DEMOKRASİYE HANÇER'

CHP hakkında verilen mutlak butlan kararı ile kendisinin tutuklanması arasında bağlantı olduğunu savunan Günel, “Her ne kadar benim soruşturulduğum dosyanın başlangıç motivasyonu farklı olsa da, aynı siyasi iklim nedeniyle karşılık buldu. Mutlak butlan kararı, Türkiye'nin hukuk devleti ilkesini altüst eden, demokrasiye hançer gibi saplanan, halkın iradesini sakatlayan tarihi bir kırılmadır. Hukuk tanımaz, bağımlı yargının amacı siyasidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerinden en önemlilerini darmadağın etmiştir” ifadelerini kullandı.

'KEŞKE, BABA OCAĞI CHP'DE DEVAM EDEBİLSE İDİ'

Özgür Özel önderliğinde kurulan YENİ Parti’yi “Bir mecburiyet” diyerek yorumlayan Ömer Günel, “Cumhuriyete, demokrasiye, millet iradesinin mutlak üstünlüğüne, hukuk devletine, toplumsal refaha inananların, bu inançları savunanların, halkın önünden seçeneklerin hukuka aykırı bir şekilde eksiltme iradesine direncin, demokratik mücadelenin vazgeçilmezliğinin farkında olanların yeni bir yol açma iradesidir. Görüyorum ki halkın önemli bir çoğunluğunun da desteğini alıp, daha doğar doğmaz ana muhalefet partisi olup, iktidar namzeti olmuştur. Keşke, hiç bir ayrışma olmadan, aynı irade birliği içinde bu mücadele, baba ocağı CHP'de devam edebilse idi. Ancak, Kurultay kararı alma iradesini reddetmekle, göreve gelen yöneticiler, demokrasi, millet iradesi ilkesini de reddetmişlerdir. Benim tarafım; Cumhuriyettir, demokrasidir, hukuk devletidir, toplum iradesidir. Özgür kaldığımda, taraf olduğum ilkeleri temsil edenlerle yolculuğuma devam edeceğim” dedi.