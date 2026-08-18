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Tutuklu Nasuh Mahruki'den 17 Ağustos mesajı: 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçlamasına maruz kalmayı reddediyorum

Tutuklu Nasuh Mahruki'den 17 Ağustos mesajı: 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçlamasına maruz kalmayı reddediyorum

18.08.2026 12:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Tutuklu Nasuh Mahruki'den 17 Ağustos mesajı: 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçlamasına maruz kalmayı reddediyorum

15 Temmuz paylaşımı gerekçe gösterilerek tutuklanan AKUT kurucusu Nasuh Mahruki, 17 Ağustos depreminin 27'nci yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçlamasına maruz kalmayı reddediyorum!" ifadelerini kullandı.
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Arama Kurtarma Derneği (AKUT) kurucusu Nasuh Mahruki, tutukluluğunun 33'üncü gününde 17 Ağustos'un yıldönümüne ilişkin bir mesaj yayımladı. 

"AKUT'UN ÇALIŞMALARI ROL MODEL OLDU"

"Bugün 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 27’nci yılı ve ben 33 gündür Silivri’de tutukluyum" ifadeleri ile sözlerine başlayan Mahruki, şunları kaydetti:

"Dağ ve doğa kazalarında, deprem, seller ve diğer tüm doğal afetlerde ilk sivil arama kurtarma çalışmalarını bir avuç dağcı arkadaşımla birlikte bizzat başlattım. Ülkemiz sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllülüğün gücünü, kapasitesini, potansiyelini, aktif vatandaşlık bilincini, yurttaş olarak neler yapabileceğini ve karşılıksız yardımseverliği kurucusu olduğum ve 20 yılı aşkın süre bizzat yönettiğim AKUT Arama ve Kurtarma Derneği’nden öğrendi.

Türk milleti, hiç görmediği, tanımadığı ve bir daha hiç görmeyeceği, ülkemizin bir başka köşesinde başı derde girmiş, kaza geçirmiş, afeti yaşayan yurttaşları için organize olmayı, birlikte çalışmayı, gönüllü olarak hizmet etmeyi, arama kurtarma çalışmalarına katılmayı, hayat kurtarmayı, toplum bilinçlendirme çalışmaları yapmayı AKUT’tan öğrendi. Arkasından da benzeri yüzlerce, binlerce sivil toplum kuruluşu kurarak, on binlerce gönüllü biraya gelerek bizzat bu çalışmalara dahil oldu.

AKUT’un çalışmaları rol model oldu. 17 Ağustos sivil, asker, kamu herkese ülkemizde sivil toplum kuruluşlarının, gönüllüğün ve karşılıksız yardımseverlik döneminin başlangıcı oldu. 17 Ağustos depreminde 220  yurttaşımızın hayatını AKUT kurtardı. AKUT, dünyada meydana gelen büyük afetlerde Türk milletinin özverisinin ve zorda olana yardım etme duygusunun örneği oldu. Yunanistan’dan Hindistan’a, İran’dan Pakistan’a, Haiti’den Tayvan’a, Mozambik sellerine kadar pek çok ülkenin bütün afetlerinde çalıştı.

"BU SORUMUN CEVABINI SİZE BIRAKIYORUM"

Yıllar içerisinde yazdığım sayısız makale, köşe yazısı, çıktığım tv programları, verdiğim röportajlar ile sosyal sorumluluk bilincini, gönüllülük ruhunu, karşılıksız hizmeti, yurttaşlık duyarlılığını, sosyal girişimciliğin teorik alt yapısını anlatıp sorumlu yurttaş olma  konusunda ilham olurken; 30 yılı aşan hizmetlerimin üstüne bugün “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlamasına maruz kalmayı reddediyorum!

Yalnızca  bizim halkımızın değil, tüm dünya milletlerinin güvenliği, sağlığı ve iyiliği için gösterdiğim çabalarımın karşılığı olarak büyük Türk Milleti bana 800’ün üzerinde plaket ve 2000’nin üzerinde onur, takdir ve  teşekkür belgesi verdi.  

Aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür Türk Milleti kendisini kin ve  düşmanlığa alenen tahrik eden kimseye bu teveccühü gösterir mi, göstermiş olabilir mi?  

Bu sorumun cevabını size bırakıyorum."

NE OLMUŞTU?

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) kurucusu Nasuh Mahruki, 15 Temmuz’da X hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle 16 Temmuz'da gözaltına alınmış, 17 Temmuz'da tutuklanmıştı. Tutuklanmasının üzerinden yaklaşık 2 hafta geçmesinin ardından iddianamesi tamamlanmıştı. 

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mahruki'nin "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" iddiasıyla 1 yıl 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması, paylaşımın sosyal medya üzerinden yapılması nedeniyle cezasının TCK'nin 218. maddesi uyarınca artırılması istenmişti.

Bu kapsamda Mahruki hakkında istenen cezanın 4 yıl 6 aya kadar çıkacağı belirtilmişti.

İlgili Konular: #AKUT #Nasuh Mahruki

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