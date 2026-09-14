Tutuksuz sanıkların savunması sürüyor

Seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 51’i tutuklu 414 sanıklı İBB davasında yeni haftanın ilk duruşması bugün Silivri’de görülecek. 80. duruşma gününde tutuksuz sanıkların ve avukatlarının savunmalarına devam edilecek, savunmasını tamamlayan isimlere yönelik çapraz sorgulamalar yapılacak.

Davada geçen hafta tutuksuz sanıkların yanı sıra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan isimler de kürsüye gelmişti. 79. duruşma gününde savunma yapan Orçun Muhittin Yılmaz, soruşturma aşamasında Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı hakkında verdiği bazı beyanların somut bilgiye değil kendi kanaatine dayandığını söyledi. Yılmaz, savcının sorusu üzerine, “Somut bir bilgim olsa zaten ‘kanaat’ demezdim” ifadelerini kullandı. Aynı duruşmada Ağaç AŞ’ye yönelik suçlamalar kapsamında savunma yapan iş insanı Bünyamin Durukan, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas ve şirket yönetiminden kendisine yönelik “gayrihukuki veya kişisel bir çıkar talebi” olmadığını söyledi.

Şirket sahibi Fikret Baydemir de Sukas’ın ticari faaliyetlerine müdahale edip etmediği yönündeki sorusuna “Hayır” yanıtını verdi. Geçen haftanın son duruşma gününde, davayı izlemek üzere salona gelen YENİ Parti Milletvekili Suat Özçağdaş’ın mahkeme heyetinin kararıyla salondan çıkarılması tartışma yaratmıştı. İkinci celsenin ekim ayına kadar devam etmesi beklenirken mahkeme heyeti tutuksuz sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından yargılamanın bir sonraki aşamasına geçecek.