Tuvalet ihtiyacı için durdu, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı: 1 ölü

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde tuvalet ihtiyacını gidermek için aracından inen ve yolun karşısına geçmek isteyen yurttaş, otomobilin çarpması neticesinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 12.05.2023 - 01:00
Tuvalet ihtiyacı için durdu, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı: 1 ölü
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Kastamonu-Taşköprü karayolu Alatarla köyü mevkiinde feci bir kaza meydana geldi.

Seyir halinde olan 34 JU 0465 plakalı otomobilin sürücüsü Cemal Güler (73), tuvalet ihtiyacını gidermek için aracını durdurarak benzinliğe gitti.

Benzinlikte ihtiyacını karşıladıktan sonra tekrar aracına dönmek isteyen Güler’e, yolun karşısına geçmek isterken Tolga A. yönetimindeki 17 AED 077 plakalı Fiat marka otomobil çarptı. Ağır yaralanan Cemal Güler, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından, Güler’in cenazesi morga kaldırdı. Otomobil sürücüsü Tolga A. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


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