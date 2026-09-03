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Tuzla’da Sanayi Sitesi’nde korkutan yangın! Müdahale devam ediyor

Tuzla’da Sanayi Sitesi’nde korkutan yangın! Müdahale devam ediyor

3.09.2026 12:05:00
Güncellenme:
DHA İHA
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Tuzla’da Sanayi Sitesi’nde korkutan yangın! Müdahale devam ediyor

Tuzla Deri Sanayi Sitesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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Tuzla Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada büyük çaplı yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yanan fabrika havadan görüntülendi.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Tuzla Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Fabrikadan yükselen yoğun dumanlar çevredeki birçok noktadan görülürken, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

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