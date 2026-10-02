Tuzla'da yurttaşlardan 'kimyasal koku' iddiası: İSKİ 'kaçak döküm' tespit edildiğini duyurdu! Mahalleli yaşananları anlattı...

Tuzla'nın Şifa, Mimar Sinan ve Orta mahallelerinde 29 Eylül’ü 30 Eylül’e bağlayan gece saatlerinde hissedilen yoğun koku iddiaları gündeme geldi.

Bölgede yaşayan yurttaşlar, evlerini saran ağır kokudan olumsuz etkilendiklerini ifade etti.

Cumhuriyet’e konuşan bir mahalle sakini bölgede uzun süredir benzer koku sorunlarının yaşandığını öne sürerek son yaşanan olayla ilgili şu iddialarda bulundu:

“Yıllardır koku sorununa bir çözüm bulunamadı. Gece saatlerinde yoğunluğunu artırıyor. 29 Eylül'ü 30 Eylül'e bağlayan gece tarif edilemez yoğunlukta kimyasal gaz kokusu sardı evimizi. Bu durum daha önce 2017 ve 2023 yılında da gerçekleşmişti. Bu koku dışında yıllardır çözüme ulaşılamayan, deri sanayisinden geldiği söylenilen ne olduğunu tam tarif edemediğim rahatsız edici kokunun da neredeyse her akşam olduğunu belirtmek isterim. Koku nedeniyle baş ağrısı, mide bulantısı, nefes darlığı ve gözlerde yanma belirtileri oluştu. Şikayetlerimi ilgili birimlere ilettim fakat maalesef değişen hiçbir şey yok."

İSKİ: KANALİZASYON HATTINA KAÇAK DÖKÜM YAPILDIĞI SAPTANDI

Koku şikayetlerinin ardından İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) konuya ilişkin resmi bir basın açıklaması yayımladı.

Açıklamada, 29 Eylül Salı günü saat 20.30 sıralarında gelen ihbarlar üzerine Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı ekiplerinin bölgede inceleme gerçekleştirdiği bildirildi.

İncelemeler sonucunda, Orta Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No:20 adresindeki kanalizasyon şebeke hattına aynı gün saat 19.20 sıralarında vidanjörle kaçak döküm yapıldığının çevredeki kamera kayıtlarıyla tespit edildiği aktarıldı.

İSKİ, Atık Suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği kapsamında gerekli yasal işlemlerin başlatılması ve kamera kayıtlarının temin edilmesi amacıyla Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ile resmi yazışmaların yürütüldüğünü kaydetti.

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Açıklamada ayrıca, atık su taşıyan vidanjörlerin takibi amacıyla kurulan Atık Su Transfer İzleme Sistemi (ATİS) ve Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) ile yapılan iş birliği kapsamında toplam 118 vidanjör aracının sisteme entegre edildiği bilgisi verildi.

2026 yılı Mayıs ve Eylül ayları arasında kaçak dökümleri önlemeye yönelik 987 denetim yapıldığını bildiren kurum, sorumlulukların yerine getirilmediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

KAÇAK DEŞARJI YAPAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Geçen aylarda CHP'den AKP'ye geçen, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl imzasıyla yayımlanan son resmi duyuruda ise adli süreçle ilgili gelişmeler paylaşıldı.

Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğü kanalıyla İstanbul Anadolu Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu anımsatan Bingöl, emniyet güçlerinin çalışması sonucu R.K. isimli şahsın yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Şahsın "kasten yaralama" ve "çevreyi kasten kirletme" dahil 11 suç kaydının bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, atıkların sahibi olan iş yerinin tespiti ve cezalandırılması için hukuki mücadelenin sonuna kadar sürdürüleceği kaydedildi.