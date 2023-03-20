Tuzla TEM Otoyolu'nda TIR, yol bakım aracı ve İETT otobüsüne çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

TEM Otoyolu Aydınlı mevkisinde TIR, yol bakım aracı ve İETT otobüsüne çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda Ankara istikametine iki şerit trafiğe kapandı.

DHA
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 07:45
Tuzla TEM Otoyolu'nda TIR, yol bakım aracı ve İETT otobüsüne çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
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Feci kaza, TEM Otoyolu Aydınlı mevkisinde saat 06.15 sıralarında meydana geldi.

Ankara istikametine ilerleyen TIR, iddiaya göre arıza yaptığı için emniyet şeridine park eden İETT otobüsüne ve yardıma gelen yol bakım aracına arkadan çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda Ankara istikametine iki şeridin kapanması nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.


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