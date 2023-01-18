Tuzla'da film gibi olay: Bankadan çıkanları gasbettiler!
Tuzla'da bankadan çıkan kişileri gasbederek çantalarını çaldığı belirlenen motosikletli şüpheliler yakalandı, ardından serbest bırakıldı. Polis, şüphelilerden birinin aksayarak yürüdüğünü tespit edince gasp olaylarını çözdü.
Tuzla'da farklı tarihlerde bankadan çıkan 3 kişiyi aynı yöntemle gasbeden motosikletli şüpleliler güvenlik kamerasına yansıdı.
Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu her üç olayı da motosikletli iki kişinin gerçekleştirdiği ve şüphelilerden birinin ayağında aksama olduğu belirlendi.
KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu yan yolda yapılan denetimlerde ayağında aksama olan şüpheli durduruldu. Şüphelinin olayın faillerinden E.O. (37) olduğu tespit edildi.
Olaylarda kullanılan motosikletin E.O. isimli şüphelinin eşinin üzerine kayıtlı olduğu belirlendi. Çalışmaların devamında motosikleti kullandığı ve olayların ikinci faili olduğu tespit edilen E.G. (48) de suçta kullanılan motosiklet ile birlikte yakalandı.
SERBEST BIRAKILDILAR
Şüpheliler "Yağma" suçundan adli makamlara sevk edilirken adli kontrolle serbest bırakıldıkları öğrenildi.
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