Tuzla'da otomobil bariyerlere saplandı
Tuzla'da kontrolünü kaybeden otomobil bariyerlere saplandı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Tuzla'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyere saplandı. Otomobilde sıkışan bir kişi yaralandı.
Kaza saat 13.30 sıralarında Tuzla, Orhanlı TEM Bağlantı Yolu’nda meydana geldi. 34 CPE 432 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere saplandı. Kazada otomobil içerisindeki Melisa Çetiner Aksu araç içerisinde sıkışarak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aksu’yu ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle trafikte kısa süreli yoğunluk yaşandı. Kazaya karışan aracın çekiciyle kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Yapılan incelemelerde otomobile ait hız göstergesinin 140 olduğu görüldü.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Video Haberler
- Aracına ‘Dikkat soygun var’ yazdı
- AVM otoparkında uyuşturucu satan şüpheliye suçüstü
- 'Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkınlık yaratan an
- Kanser hastası emekli yurttaş isyan etti
- 'Asla yolumuzdan dönmeyeceğiz'
- Amasya 'da YKS için kimliğini unuttu, yardımına motorize
- Afla döndüğü üniversiteden 40 yıl sonra mezun oldu
- Kuzey Marmara Otoyolu’nda iki tır çarpıştı
- Borcunu isteyen arkadaşını otomobilde vurdu
- İstanbul'da otobüs 17 araca çarptı, şoför kaçtı
En Çok Okunan Haberler
-
- Netflix dizisinin iki oyuncusu yaşamını yitirdi
- 'Cumhur' iki haftada eridi
- ‘Kral çıplak’ krizine Cumhur’un ortağı da dahil oldu
- 'Tek günde 1.72 milyar dolar satışı' iddiası
- Enflasyonda korkutan senaryo
- Kripto para piyasaları toz duman!
- Memur ve emekli zammını etkileyecek
- Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Çağlar ölü bulundu
- 'Kızılay’ın göbeğinde ırkçılık yapıyorsunuz'
- Havalimanı arazisine okul yapacaklar