TVF'ye devredilen üç kurumda milyarlarca zarar

11 Kasım 2021 Perşembe, 09:11

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın raporları, Varlık Fonu’na devredilen kamu işletmelerinin mali dengelerinin altüst olduğunu ortaya koydu. Kuruluşundan bu yana ülkenin tüm varlıkları için tehdit haline geldiği belirtilen Varlık Fonu, Türkiye’nin dev kuruluşlarını da bozdu. BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Varlık Fonu’na devredildiği 2017 yılından önce kar açıklayan ÇAYKUR, BOTAŞ ve PTT’nin dönem zararı 2018, 2019 ve 2020 yıllarında katlanarak arttı.

2016 yılında 82,1 milyon TL dönem karı elde eden ÇAYKUR, 2020 yılında 543,3 milyon TL zarar açıklarken 2016’yı 7,9 milyar TL faaliyet karıyla tamamlayan BOTAŞ, 2020’de 26,8 milyon TL zarara imza attı. Varlık Fonu’na devrinin ikinci yılında 216 milyon TL karı bulunan PTT’nin 2019 ve 2020 yıllarındaki toplam zararı ise 1 milyar 959 milyon TL’ye ulaştı.

Varlık Fonu’na devredilen kamu iktisadi teşebbüslerinin bozulan mali dengesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan kamu işletmeleri raporları ile bir kez daha gözler önüne serildi. 2015 yılında 22,7 milyon TL dönem karı elde eden ÇAYKUR, 2016 yılında 82,1 milyon TL dönem karı açıkladı. Bakanlar Kurulu kararı ile Şubat 2017’de Türkiye Varlık Fonu’na devredilen ÇAYKUR, o tarihten sonra düzenli olarak zarara uğradı. ÇAYKUR’un 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarındaki dönem zararı sırasıyla 267,7 milyon TL, 657 milyon TL 635 milyon TL ve 547,3 milyon TL olarak kaydedildi.

2016 yılını 7,9 milyar TL faaliyet karı ile tamamlayan BOTAŞ’ın mali yapısı da Varlık Fonu’na devrinin ardından giderek bozuldu. Karlılığı 2017 yılı sonu itibarıyla 2016 yılına göre yüzde 62,7 oranında azalarak 3,33 milyar TL’ye gerileyen BOTAŞ’ın 2018, 2019 ve 2020 yıllarında açıkladığı zarar sırasıyla 2,5 milyar TL, 5,6 milyar TL ve 26,8 milyon TL olarak gerçekleşti. Kurum, 2020 yılında 2019 ve 2018 yıllarına göre azalan zararı, “Ucuza gaz satın almak” ile açıkladı.

KİT’ler arasında en ağır darbeyi yiyenler idarelerden biri de PTT oldu. 2018'de 216 milyon lira kar elde eden PTT, 2019'da 1 milyar 218 milyon TL, 2020'de ise 741 milyon TL zarar duyurdu. Kurumun 2019 ve 2020 dönemlerini kapsayan iki yıllık toplam zararı ise kayıtlara 1,9 milyar TL olarak geçti.