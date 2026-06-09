TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu, düzenlemelerin yanlış anlaşıldığını söyledi: ‘Disiplin cezasına karşı gelenlere verilen cezalar artırıldı’

TBMM’de, “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” görüşülüyor. Torba yasa teklifi, veteriner hekimlere yönelik verilen disiplin cezalarını belirleyen maddelerin değiştirilmesini de öngörüyor. Kamuoyunda, 120-600 bin lira arasında değişeceğine yönelik iddialar bulunan ceza oranları, bazı veteriner hekimlerin tepkisini çekti.

‘DÜZENLEMELER KARIŞTIRILIYOR’

“6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun”un veteriner hekimlerin disiplin hükümlerini düzenleyen 41. Maddesi, 2023 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Şu anda Meclis’te görüşülen yasa teklifi, ilgili kanunda yer alan 41 numaralı madde ile 55 numaralı, 41. Madde’yle belirtilen suçların tekrarında alınacak aksiyonu belirleyen hükümlerdeki para cezalarının değiştirilmesini öngörüyor. Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, yaptığı açıklamayla konuya ilişkin bazı değerlendirmelerin yanlış olduğunu söyledi. Eroğlu, değerlendirme yapılırken iki maddedeki düzenlemelerin birbirine karıştırıldığına işaret etti.

‘İDDİALAR DOĞRU DEĞİL’

Veteriner hekimlerin 600 bin liraya varan disiplin para cezaları alabileceğine yönelik iddiaların doğru olmadığını söyleyen Eroğlu, teklifin komisyon görüşmeleri sırasında kendilerinin de görüş verdiklerini aktardı. Teklif için birlik paydaşları, avukatlar, milletvekilleri olmak üzere birçok kişinin birlikte çalıştığını söyleyen Eroğlu, “41. maddede verilebilecek disiplin cezaları, ihtar, para cezası ve meslekten men olmak üzere değişiyor. Para cezası durumunun alt sınırı 20 bin, üst sınırı ise 100 bin lira olarak değerlendirildi” dedi.

‘CEZANIN BİR ANLAMI KALMIYOR’

Eroğlu, 120 bin lira ile 600 bin lira arasında değişen cezalar öngören düzenlemenin 55. Madde özelinde olduğunu anlatarak “Bu ceza doğrudan bir disiplin ihlaline verilen ceza değil. Kanunda sayılan ağır disiplin suçlarından birini işleyerek meslekten belirli süre men cezası almış olmasına rağmen, bu süre içinde meslek icrasına devam eden üyeye verilecek para cezası. 15 gün alan biri ile 30 gün ceza alan birinin aldığı cezanın aynı olması da hakkaniyetli olmaz. Mesela, biri meslekten men edilmiş ama kaçak şekilde mesleğe devam ediyor. 55. Madde bunu engellemeyi amaçlıyor. Örneğin, 41. maddeden 15 gün meslekten men cezası almış olan bir kişi, 55. Maddede bulunan ceza oranlarının yükselmediği durumda ‘Ben ceza aldım ama önemli değil, müşterilerimin telefonları var’ diyor. Köydeki vatandaş ‘hayvanım doğum yapamıyor’ diyor, hekim alet edevatını evden alıp arabayla gidiyor. Kliniğin açık olması önemli değil ki. O zaman cezanın bir anlamı kalmıyor” dedi.

‘BELİRSİZLİK GİDERİLDİ’

Eroğlu, Kanunda sayılı disiplin suçu konusu fiillerin belirsizlik, muğlak ifadeler, öngörülemezlik taşıdığına yönelik iddialara ise, “Anayasa Mahkemesi’nin iptal gerekçelerinden biri de iptal edilen yasa metnine göre haysiyet divanlarının disiplin cezası verilmesinde sıra gözetmeksizin geniş takdir hakkına haiz olmalarıydı. Bu hükme göre herhangi bir eyleme haysiyet divanınca yazılı ihtar cezası verilebileceği gibi, para cezası, hatta meslekten geçici men cezası verilebilmesinin önü açıktı. Yeni düzenleme ile bu belirsizlik giderilmiş, haysiyet divanlarının hangi hallerde bir üst cezaya hükmedebilecekleri açık bir şekilde belirlenmiştir” diye konuştu.