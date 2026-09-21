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Üç Aylar ne zaman başlıyor? Üç Aylar başlangıç tarihi

Üç Aylar ne zaman başlıyor? Üç Aylar başlangıç tarihi

21.09.2026 12:45:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Üç Aylar ne zaman başlıyor? Üç Aylar başlangıç tarihi

Üç Aylar’ın ne zaman başlayacağı, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını bekleyen yurttaşların gündeminde yer alıyor. Peki, Üç Aylar ne zaman başlıyor? Üç Aylar başlangıç tarihi
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İslam dünyasında manevi açıdan önemli bir yere sahip olan Üç Aylar için geri sayım sürüyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu dönemin 2027 yılında hangi tarihte başlayacağı araştırılırken, Diyanet’in yayımladığı dini günler takvimindeki tarih dikkat çekiyor. Peki, Üç Aylar ne zaman başlıyor? Üç Aylar başlangıç tarihi

2026-2027 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üç aylar, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Recep ayının ilk günüyle başlayacak. Müslümanlar için büyük bir heyecanla beklenen bu mübarek dönemde ibadetler ve dualar yoğunlaşacak. Üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili ise 10 Aralık 2026 Perşembe akşamı idrak edilecek.

RECEB, ŞABAN VE RAMAZAN AYI TARİHLERİ

Üç ayların ilk halkası olan Recep ayı 10 Aralık 2026 tarihinde başlayıp 8 Ocak 2027 tarihinde sona erecek. Ardından gelen Şaban ayı 9 Ocak 2027 Cumartesi günü başlayacak ve 7 Şubat 2027 tarihinde tamamlanacak. On iki ayın sultanı Ramazan ayı ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü tutulacak ilk oruçla başlayacak ve 9 Mart 2027 Salı günü son bulacak.

2027 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan ayının tamamlanmasıyla birlikte idrak edilecek olan Ramazan Bayramı, 9 Mart 2027 Salı günü Arife günü ile başlayacak. Bayramın birinci günü 10 Mart 2027 Çarşamba, ikinci günü 11 Mart 2027 Perşembe ve üçüncü günü 12 Mart 2027 Cuma gününe denk gelecek.

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