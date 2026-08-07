Üç bakanlıktan ortak karar: Okullarda yeni dönem resmen başlıyor

İktidar, okulları kapsayan yeni bir güvenlik önlemi üzerinde çalışıyor.

Üç kilit bakanlığın koordinasyonunda yürütülecek olan yeni sistemle birlikte, ülke çapındaki tüm okulların giriş çıkışları kontrol altına alınacak.

İŞKUR'un Toplum Yararına Programı (TYP) aracılığıyla işe alınacak olan 30 bin kişi, 81 ilin valilikleri tarafından ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına dağıtılacak.

DEDEKTÖRLE ÜST ARAMASI

İktidara yakın Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; görevlerine başlayacak olan bu yeni ekibin en dikkat çeken yetkisi ise okul kapılarında dedektörle üst araması yapabilmeleri olacak.

Binalara giriş ve çıkış yapan herkesi titizlikle inceleyecek olan görevliler, en ufak bir şüpheli durumda dahi emniyet güçleri ve jandarma ile irtibata geçecek. Bu sayede okul idaresi ile kolluk kuvvetleri arasında bir iletişim köprüsü kurulmuş olacak.

İçişleri Bakanlığı da kısa bir süre önce valiliklere gönderdiği genelgeyle, okul çevrelerinde risk analizlerinin yapılması, kamera sistemlerinin artırılması ve erken uyarı mekanizmalarının kurulması yönünde önemli adımlar atmıştı.

Sahaya inmeden önce adayların geçmişe dönük güvenlik soruşturmaları bizzat İçişleri Bakanlığı tarafından derinlemesine yürütülecek. İşe alınacak kişilerin, çocukların bulunduğu hassas bir ortamda görev yapmaya mesleki ve pedagojik açıdan uygun olup olmadıkları ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı ölçümlerle netlik kazanacak.