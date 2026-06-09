Üç öğrencinin üç farklı yurtta üç gün içinde peş peşe ölümü kaygıları artırdı

Türkiye’nin üç farklı kentinde Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtlardan gelen öğrenci ölüm haberleri, üniversite gençliğinin barınma, güvenlik ve yaşam hakkına ilişkin kaygıları yeniden gündeme taşıdı.

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Zeynep Dicle Çalışır, İzmir Bornova’da kaldığı KYK yurdundaki odasında yaşamını yitirdi. Öğrencinin ölümüne ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmazken öğrencilerin yurt yönetiminden bilgi almaya çalıştığı ancak sorularının yanıtsız kaldığı öne sürüldü.

Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Halil İbrahim Gökşen ise mezuniyet törenine saatler kala kaldığı Ahmet Cevdet Paşa KYK Erkek Öğrenci Yurdu’ndaki odasında cansız halde bulundu.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Zehra Kaçar da Safahat Kız Öğrenci Yurdu’nun 6. katından düşerek şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Olaylara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Söz konusu olaylara ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Eğitim Sen Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Evrim Gülez, öğrenci ölümlerinin yükseköğrenim gençliğinin barınma ve yaşam hakkı, güvenliği açısından kaygı verici olduğunu söyledi. Gülez, “Burdur’da Zehra, İzmir’de Zeynep Dicle, Kırklareli’nde Halil İbrahim’in yaşamını yitirmesi ve kamuoyuna yansıyan diğer şüpheli ölüm haberleri, münferit olaylar olarak geçiştirilemez” dedi. Üniversite öğrencilerinin yalnızca barınma sorunuyla değil, ekonomik kriz, yoksulluk, işsizlik tehdidi, geçim sıkıntısıyla da karşı karşıya olduğunu belirten Gülez, “Her ölümün ardından kamuoyuna ‘adli süreç başlatıldı’ açıklaması yapılması yeterli değildir” dedi. 2023’te Aydın Güzelhisar KYK Yurdu’nda asansörün düşmesi sonucu üniversite öğrencisi Zeren Ertaş’ın yaşamını yitirdiğini anımsatan Gülez, geçmiş yıllarda yaşanan öğrenci ölümleri, ihmaller, kötü barınma koşulları ve güvenlik sorunlarının bugünkü tablodan bağımsız değerlendirilemeyeceğini kaydetti.

DENETİM ÇAĞRISI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK Genel Müdürlüğü, ilgili üniversite yönetimleri ve yurt idarelerinin kamuoyuna açık, net ve tatmin edici açıklamalar yapmak zorunda olduğunu belirten Gülez, tüm KYK yurtlarında barınma koşulları, bina güvenliği, teknik donanım, sağlık hizmetlerine erişim, psikolojik danışmanlık mekanizmaları ve öğrencilerin şikâyet haklarının bağımsız kurullarca denetlenmesi gerektiğini vurguladı.