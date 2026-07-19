Üç Yaz filminin yönetmen koltuğunda Sandra Kogut oturuyor. Filmin senaristliğini Sandra Kogut ve Iana Cossoy Paro üstleniyor. Peki, Üç Yaz filminin konusu ne? Üç Yaz filminin oyuncuları kim?

ÜÇ YAZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Brezilya'daki bir kara para aklama ve rüşvet hikayesini, zengin bir ailenin ev bakımını üstlenen 50'li yaşlardaki Mada üzerinden 2015'ten 2017'ye üç yaza yayarak anlatan Three Summers, alt ve üst sınıf ayrımına yerel bir bakış atıyor. Mada işverenlerinin karıştığı ülke çapındaki bir yolsuzluk skandalının ardından, pratik zekası sayesinde krizi fırsata çevirecek bir kadındır. İşverenlerinin hapse girmesinin ardından evde kalan hasta ve yaşlı babalarına bakan Mada, aynı zamanda evin diğer çalışanlarının da sakinliğini korumaları için elinden geleni yapar.

ÜÇ YAZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Regina Casé

Rogério Fróes

Gisele Fróes

Jessica Ellen

Allison Willow

Otávio Müller

Carla Ribas

Saulo Arcoverde

Edmilson Barros

Gustavo Machado

Luciano Vidigal

Carolina Pismel

ÜÇ YAZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Üç Yaz filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.