Uçak sert iniş yaptı: Pilot yaralandı

Kaza, 17.55 sıralarında Bahşayiş Mahallesi'nde meydana geldi.
Hazarfen Havalimanı'nda eğitim uçuşu sırasında öğrenci pilot Baran B. sert iniş gerçekleştirdi.
İniş sonrası uçakta hasar oluştu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Baran B. hafif yaralanarak tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin bir açıklama geldi. Valilik yaptığı açıklamada soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Açıklama şu şekilde:
"06.08.2026 Perşembe günü saat 17.30 sıralarında Çatalca İlçesi Bahsayiş Mahallesi’nde faaliyet gösteren özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı, kuyruğunun yere sürtmesi sonucu kaza - kırıma uğramıştır.
Uçağın pilotu pilotaj son sınıf öğrencisi B.B., meydana gelen kazada hafif yaralanmış olup, kaza sonrasında bölgeye intikal eden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır.
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır."