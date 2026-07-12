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Uçakta sigara krizi: Trabzon-İstanbul uçağı pistten döndü

Uçakta sigara krizi: Trabzon-İstanbul uçağı pistten döndü

12.07.2026 09:18:00
Güncellenme:
DHA
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Uçakta sigara krizi: Trabzon-İstanbul uçağı pistten döndü

Trabzon'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek üzere pist başına ilerleyen uçakta bir yolcu sigara içmeye çalıştı. Bunun üzerine pilot uçağı park yerine geri döndürürken, yolcu polis tarafından uçaktan indirildi.
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Olay, akşam saatlerinde Trabzon Havalimanı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapmaya hazırlanan AJet Havayolları’na ait VF-5398 sefer sayılı, TC-JZR kuyruk tescilli uçakta bulunan bir yolcu sigara içmeye çalıştı. Uçaktaki diğer yolcuların rahatsız olması üzerine kabin memurları yolcuyu uyarırken, durum kaptan pilota bildirildi.

PİLOT GERİ DÖNÜŞ KARARI ALDI

Bunun üzerine kalkış için pist başına ilerleyen uçağın pilotu havalimanına geri dönüş kararı aldı. Uçakta sigara içmeye çalışan yolcu, Trabzon Havalimanı’nda polis ekipleri tarafından uçaktan indirildi.

Uçak ise işlemlerin tamamlanmasının ardından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapmak üzere kalkış yaptı.

İlgili Konular: #Sigara #polis #yolcu

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