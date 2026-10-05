Üçok unutulmadı: 36. yıldönümünde anılacak

Yurttaş Birlikteliği, katledilişinin 36. yıldönümünde tarihçi yazar Bahriye Üçok’u anacak. Aydınlanma ve cumhuriyet devriminin öncü savunucularından, yazarımız Üçok yarın önce saat 11:00’da gömütü başında anılacak. Ardından Üçok adına, “Laiklikten Vazgeçmiyoruz” paneli düzenlenecek.
Yarın saat 14.00’te gerçekleştirilecek panel, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapılacak. Panelin kolaylaştırıcılığını Yurttaş Birliği Sözcüsü Av. Şenal Sarıhan üstlenirken, konuşmacılar arasında akademisyen Prof. Dr. Nejla Kurul ve feminist aktivist Berrin Sönmez yer alacak. Panelde, Bahriye Üçok’un düşünsel mirası, laiklik mücadelesi ve günümüzde laikliğin önemi ele alınacak.