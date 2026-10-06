Üçok yaşamdan koparılışının 36. yıldönümünde anıldı

Aydınlanma ve cumhuriyet devriminin öncü savunucularından, yazarımız, tarihçi Bahriye Üçok, katledilişinin 36. yıldönümünde dün Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki gömütü başında anıldı. Anma törenine katılanlar saygı duruşunda bulundu, Üçok'un mezarına karanfil bıraktı. 29 Ekim Kadınlar Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan, burada yaptığı konuşmada, "Bugün Türkiye'de laiklik sorunu yalnızca devlet ile din arasındaki kurumsal ilişkiyle sınırlı değildir. Başta eğitim olmak üzere aile yaşamından kadınların toplumsal konumuna, sosyal politikalardan kültüre ve kamu hizmetlerine kadar birçok alanda dini referansların ve tekçi bir yaşam anlayışının kamusal yaşamı biçimlendirdiği bir süreç yaşanmaktadır. Eğitim alanında tarikat, cemaat ve dini vakıf-derneklerle yapılan protokoller; din görevlilerinin okul ve öğrenci yaşamına dahil edilmesi; çocukların belirli bir inanç ve değerler sistemi doğrultusunda yetiştirilmesine yönelik uygulamalar, bu dönüşümün en görünür örneklerindendir" dedi.

'LAİKLİKTEN VAZGEÇMİYORUZ'

Devletin görevinin toplumu tek bir inanç, ahlak ya da yaşam anlayışına göre biçimlendirmek olmadığını ifade eden Sarıhan, "Devletin görevi farklılıkların eşit ve özgür biçimde bir arada yaşayabileceği demokratik zemini güvence altına almaktır. Bugün Bahriye Üçok'u, laikliği, kadınların eşitliğini, düşünce ve ifade özgürlüğünü kararlılıkla savunan mücadelesiyle anıyoruz" diye konuştu. 29 Ekim Kadınları derneği üyeleri de "Haklarımızdan, özgürlüklerimizden, eşit yurttaşlıktan, laiklikten vazgeçmiyoruz” mesajını verdi.

Üçok'ün gömütü başında bir anma da Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından gerçekleştirildi. ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ve dernek üyeleri, “Kurucu üyemiz, devrim ve demokrasi şehidimiz Doç. Dr. Bahriye Üçok’u dinci faşist çetelerce katledilişinin 36. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz” açıklamasında bulundu.

PANELDE DE ANILDI

Üçok adına bir de, “Laiklikten Vazgeçmiyoruz” paneli düzenlendi. Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’ndeki panelin kolaylaştırıcılığını Yurttaş Birliği Sözcüsü Av. Şenal Sarıhan üstlenirken, konuşmacılar arasında akademisyen Prof. Dr. Nejla Kurul ve feminist aktivist Berrin Sönmez yer aldı. Panelde Üçok’un düşünsel mirası, laiklik mücadelesi ve günümüzde laikliğin önemi ele alındı.