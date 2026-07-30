2026 ücretli öğretmenlik başvurularına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Yeni eğitim öğretim döneminde ders ücreti karşılığında görev almak isteyen binlerce aday, başvuru tarihlerini, şartlarını ve sürecin nasıl işleyeceğini merak ediyor. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? 2026 Ücretli öğretmenlik şartları neler?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim döneminde okullarda oluşacak öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla ders ücreti karşılığında yapılacak görevlendirmelere ilişkin ilanlar, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yayımlanmaya başladı.

Ücretli öğretmenlik başvuruları için ülke genelinde ortak bir takvim uygulanmıyor. Başlangıç ve bitiş tarihleri, her il ve ilçenin ihtiyaç durumu ile hazırladığı çalışma planına göre belirleniyor. Başvuruların büyük bölümü temmuz ve ağustos aylarında alınsa da kesin tarihler, görev yapılmak istenen bölgedeki milli eğitim müdürlüğünün resmi duyurularıyla açıklanıyor.

Bu nedenle adayların ilgili müdürlüklerin internet sitelerini ve ilanlarını düzenli olarak kontrol etmesi gerekiyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Ücretli öğretmenlik başvuruları, e-Devlet ile kurumların yayımladığı çevrim içi ön başvuru formları üzerinden kabul edilecek.

Başvuru yöntemi ve tarihleri ilçelere göre değişebileceğinden, adayların görev almak istedikleri ilçe milli eğitim müdürlüklerinin resmi duyurularını düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

- Öğretmenlik mesleğini yapmasına engel herhangi bir suç işlememiş olmak

- Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak

- Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (Askerliğini yapmış, muaf veya ertelemiş olmak)

- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar, öğrenimlerinin yurt içindeki yükseköğretim kuramlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.

- Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Lisans Programlarından birinden ve Çocuk Gelişimi önlisans programından mezun olmak, İhtiyaç duyulması halinde diğer programlardan mezun olmak