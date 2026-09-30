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Ücretsiz check-up için AKP'li belediyeden dikkat çeken şart: 65 yaş yetmedi, 41 yıllık evlilik arandı!

Ücretsiz check-up için AKP'li belediyeden dikkat çeken şart: 65 yaş yetmedi, 41 yıllık evlilik arandı!

30.09.2026 09:13:00
Güncellenme:
DHA
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Ücretsiz check-up için AKP'li belediyeden dikkat çeken şart: 65 yaş yetmedi, 41 yıllık evlilik arandı!

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş ve üzerindeki yurttaşlara ücretsiz check-up hizmeti başlattı. Uygulamadan yararlanmak için ise ayrıca "en az 41 yıldır evli olma" şartı aranıyor.

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AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş ve üzerindeki yurttaşlara ücretsiz check-up hizmeti başlattı.

Ancak hizmetten yararlanmak isteyenlerin yalnızca 65 yaşını doldurmuş olması yetmiyor.

Belediyenin uygulamasında ayrıca en az 41 yıldır evli olma şartı aranıyor.

Bedava sağlık hizmetine erişimde evlilik süresinin bir ön koşul olarak belirlenmesi ise dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı.

"EN AZ 41 YILLIK EVLİ OLMAK" ŞART

Uygulama kapsamında çiftlerin genel sağlık durumları değerlendiriliyor.

Sağlık taramasında kan tahlilinin yanı sıra odyometri (işitme testi), solunum fonksiyon testi (SFT), akciğer röntgeni ve elektrokardiyografi (EKG) yapılıyor.

Hizmetten yararlanmak isteyen yurttaşların 65 yaş ve üzerinde olması ve en az 41 yıldır evli bulunması gerekiyor.

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