Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp, 'kaza' süsü vermişler

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde eski din görevlisi Mustafa Keyik'in (46) uçurumda cesedi bulundu. Keyik'i öldürdükleri suçlamasıyla tutuklanan M.S. (19) ile amcası Fedai Solak ve kuzeni Tolga Solak'ın, olayı kaza gibi göstermeye çalıştığı belirlendi.

Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp, 'kaza' süsü vermişler
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 25.09.2024 - 11:13

Geçen hafta cumartesi günü bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Gündoğmuş ilçesi Köprülü Mahallesi Hacı Beleni mevkiinde uçurumda bir ceset gördüğünü söyledi.

İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçurumdan çıkarılan cesedin Mustafa Keyik'e ait olduğu ve tüfekle başının arkasından vurulduğu tespit edildi.

Mustafa Keyik'in kamyoneti de uçurumun kenarında yolda yamaca çarpmış olarak bulundu.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gündoğmuş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin desteğiyle Gündoğmuş İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı araştırmada, eski din görevlisi Mustafa Keyik'in bir süredir M.S. ile gönül ilişkisi yaşadığı belirlendi.

Jandarma tarafından M.S. ve 7 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmada ifadeleri alınan şüphelilerin verdiği bilgiler sonucunda Mustafa Keyik'in, M.S., amcası Fedai Solak ve kuzeni Tolga Solak tarafından planlanarak öldürüldükten sonra cesedinin uçurumdan atıldığı belirlendi.

Şüphelilerin olayı kaza gibi göstermek için Mustafa Keyik'in kamyonetini, cansız bedeni uçurumdan attıkları noktada, yolun yamacına çarptırıp kaçtıkları tespit edildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, Gündoğmuş adliyesine sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden M.S., Fedai Solak ve Tolga Solak tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


Etiketler: #112 Acil #Antalya

İlgili Haberler

Antalya'da arazöz devrildi: 3 orman işçisi yaralandı

Antalya'da arazöz devrildi: 3 orman işçisi yaralandı
Antalya’da 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü bariyerlere çarparak hayatını kaybetti

Antalya’da 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü bariyerlere çarparak hayatını kaybetti
Pes dedirten gıda skandalı... Halkın sağlığıyla böyle oynadılar: Tüm Antalya diken üstünde!

Pes dedirten gıda skandalı... Halkın sağlığıyla böyle oynadılar: Tüm Antalya diken üstünde!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler