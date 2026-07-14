Uğur Dündar'dan Haluk Levent hakkında 'tefecilik' iddiası

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent gözaltına alındı. Levent hakkında farklı iddialar ortaya atılmaya devam ederken bu kez bir iddia duayen gazeteci Uğur Dündar'dan geldi.

Haluk Levent'in gözaltına alınmasının yankıları devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Örgüt üyeliği' suçlarından İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa'da gözaltına alınmıştı.

"990 MİLYON LİRA BAHİS OYNADI"

Levent’in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği iddia edildi.

Ayrıca Ahbap Derneği'nin hesabından asistanına 120 milyon lira para aktarıldığı iddia edildi.

Levent'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri devam ederken farklı iddialar da ortaya atılmaya devam ediyor.

UĞUR DÜNDAR'DAN "TEFECİLİK" İDDİASI

Son olarak duayen gazeteci Uğur Dündar, Haluk Levent olayının altından "tefecilik" işinin çıkacağı iddialarına ulaştığını belirtti.

Dündar'ın paylaşımındaki ifadeler şu şekilde: