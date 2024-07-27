Uğur Dündar'dan olimpiyat kıyafetlerine tepki: 'Pijama gibi!'

Yayınlanma: 27.07.2024 - 09:21

Güncelleme: 27.07.2024 - 09:21

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları görkemli bir törenle açıldı. Oyunlara 206 delegasyondan 10 bin 500 sporcu katıldı.

Törende Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Olimpiyat Komitesi İcra Kurulu Üyesi ve Beşiktaş Başkanı Hasan Arat da yer aldı.

Tören binlerce sporcuyu taşıyan 85 geminin Sen Nehrindeki Austerlitz Köprüsü'nden hareketiyle başladı. Açılış seremonisi kapsamında çeşitli gösteriler düzenlenirken, katılımcı ülkelerin kafileleri, yağmur altında Sen Nehri üzerinden tekne ile geçerek sporseverleri selamladı. Sporcuları taşıyan gemilerin 6 kilometrelik yolculuğu Iena Köprüsü'nde son buldu.

TEPKİ GÖSTERDİ

Tören öncesinde Olimpiyat sporcularımız için tasarlanan kıyafete gazeteci Uğur Dündar yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Dündar paylaşımında şunları ifade etti:

“Olimpik gururumuz Busenaz Sürmeli ve Mete Gazoz'u ilk kez pijamalarıyla görüyorum...”