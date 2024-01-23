Uğur Mumcu'yu Karabağlar'da özlemle anılacak!

Yayınlanma: 23.01.2024 - 10:15

Güncelleme: 23.01.2024 - 10:15

İzmir'de Karabağlar Belediyesi, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Uğur Mumcu'yu katledilişinin 31. yıldönümünde adının verildiği parkta anacak.

Uğur Mumcu için “Adalet ve Demokrasi Haftası” kapsamında düzenlenen ilk tören, 24 Ocak 2024 Çarşamba günü 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı'ndaki anıtı önünde gerçekleştirilecek. Saat 11.00'de başlayacak törende Mumcu'nun karanlığa ışık tutan düşünceleri paylaşılacak ve anıtına kırmızı karanfiller bırakılacak.

"UNUTMA BİZİ" SAHNELENECEK

25 Ocak Perşembe günü de Tiyatro Sanatçıları Levent Üzümcü ve Orhan Aydın, “Unutma Bizi” oyunuyla seyirci karşısında olacak. Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek oyun saat 20.00'de başlayacak.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, araştırmacılığı gazeteciliğin simge ismi ve Atatürk devrimlerinin yılmaz savunucusu Mumcu'yu her yıl özlemle andıklarını hatırlatarak, “Onun yıllar öncesinden bugüne ışık tutan yazıları, düşünceleri yol göstermeye devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızı Mumcu etkinliklerimize katılmaya davet ediyorum” dedi.