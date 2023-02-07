Uğur öğretmen ile 2 çocuğu öldü, eşi yaralı kurtarıldı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde depremde yıkılan binanın altında kalan öğretmen Uğur Yılmaz (32) ile 2 çocuğunun cansız bedenlerine ulaşıldı. Uğur Yılmaz'ın eşi Melike Yılmaz ise enkazdan yaralı kurtarıldı.

DHA
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 12:32
Uğur öğretmen ile 2 çocuğu öldü, eşi yaralı kurtarıldı
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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen depremde, Hatay'ın Altınözü ilçesinde görev yapan sınıf öğretmeni Uğur Yılmaz, kızı İnci (2) oğlu Mert (4) ve eşi Melike Yılmaz, yıkılan binanın altında kaldı.

4 kişilik aileyi kurtarmak için ekipler, çalışma başlattı.

Ekipler, sabah saatlerinde Uğur Yılmaz ile 2 çocuğunun cansız bedenine ulaştı. Uğur Yılmaz'ın eşi ise enkazdan yaralı kurtarıldı.

Cenazelerin, bugün Yılmaz ailesinin memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesine getirilmesi bekleniyor. 


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