Ukrayna, yeniden bağımsızlığının 35. yıldönümünü Ankara’da kutladı

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliğinde önceki akşam Ukrayna’nın bağımsızlığını yeniden kazanmasının 35. yıldönümü nedeniyle resepsiyon düzenlendi. Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal’in ev sahipliği yaptığı etkinliğe Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Dışişleri Bakan Yardımcıları Berris Ekinci ile Musa Kulaklıkaya ve AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş de katıldı.

ATATÜRK’Ü ANDI

Etkinlik, Ukrayna’nın kuruluşunu ve 2022’deki Rusya işgalini anlatan görüntülerin izletilmesiyle başladı. Haritalı sahne gösterisi yapıldı. Ardından Ukrayna Büyükelçisi Celal, “Ukraynalılar için bağımsızlık, nice nesillerin hayalidir; kendi geleceğimizi özgürce belirleme hakkıdır. Bu, uğruna bugün savunucularımızın ve masum sivillerin canlarıyla en ağır bedeli ödediğimiz bir haktır. Ukraynalılar, Mustafa Kemal Atatürk’ün "Bağımsızlık benim karakterimdir" sözünü çok iyi anlamışlardır. Bu, Ukraynalı askerlerin, doktorların, öğretmenlerin, kurtarma ekiplerinin ve sıradan insanların -nerede olurlarsa olsunlar; ister cephede ister cephe gerisinde, ister işgal altında ister esaret altında- her gün sergiledikleri bir karakterdir. Tıpkı Türk halkının bir asır önce bağımsızlığını savunduğu gibi, bugün de Ukrayna toprakları, özgürlüğü ve halkının onuru için mücadele etmektedir” dedi.

‘KARADENİZ’DE ORTAK ÜLKÜYE SAHİBİZ’

Celal, ülkesinin kuruluşuyla ilgili ise, “Bir asırdan uzun bir süre önce, 1918'de, Ukrayna Halk Cumhuriyeti bağımsız bir devlet olarak var olma hakkı için mücadele ederken, Osmanlı İmparatorluğu genç Ukrayna devletini tanıyan ilk ülkeler arasında yer almıştı. 1991 yılında, on yıllar süren Sovyet işgalinin ardından Ukrayna bağımsızlığını yeniden kazandığında, Türkiye yine bu ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tanıyan ilk ülkelerden biri oldu. Türkiye, tek bir asır içinde iki kez, devletimizin kaderini belirleyen kritik anlarda Ukrayna'nın yanında yer almıştır. Ve bugün bu dostluk, yalnızca tarihte değil, günlük işbirliğimizde de varlığını sürdürmektedir” dedi. Ukrayna ile Türkiye’nin bugün, “Karadeniz'in yeniden bir barış, güvenlik, ticaret ve refah alanı haline gelmesi konusunda ortak bir ülküye sahip olduğunu” söyledi.

KIRIM TATARLARI’NDAN BAHSETTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, “Ukrayna'nın bağımsızlık gününü kutlarken, Ukrayna halkının bağımsızlığının ve egemenliğini korumak için sergilediği cesaret, metanet ve kararlılığın her türlü takdirin ötesinde olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Aramızdaki tarihi dostluğun ve kültürel bağların kesiştiği noktada yer alan Kırım ve Kırım Tatarları ilişkilerimizin çok kıymetli bir boyutunu teşkil etmektedir. Kırım Tatarlarının barışçıl ve meşru davasını desteklemeyi kararlılıkla sürdürüyoruz. Vatan mücadelesi verdikçe hayatlarını kaybeden Kırım Tatarları dahil tüm Ukraynalılar için taziyelerimizi yineliyor, acılı ailelerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.