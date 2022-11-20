Ukrayna'da 21 Kasım'da ülke çapında elektrik kesintileri olacak

20 Kasım 2022 Pazar, 23:33

Ukrenergo'dan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da Rus hava saldırıları sonucu enerji altyapılarının hasar aldığı belirtildi.

Açıklamada, ülke çapında 21 Kasım'da elektrik kesintilerinin olacağı kaydedildi.

Havaların soğuması nedeniyle hafta sonunda elektrik kesintilerinin en aza indirilmeye çalışıldığı kaydedilen açıklamada. "21 Kasım saat 00:00 ile 24:00 arasında Ukrayna'nın tüm bölgelerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak" denildi.