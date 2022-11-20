Ukrayna'da 21 Kasım'da ülke çapında elektrik kesintileri olacak
Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi Ukrenergo, son dönemlerde Rusya'nın Ukrayna'daki enerji altyapılarına düzenlediği füze saldırılar nedeniyle ülke çapında 21 Kasımda elektrik kesintilerinin olacağını duyurdu.
Ukrenergo'dan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da Rus hava saldırıları sonucu enerji altyapılarının hasar aldığı belirtildi.
Açıklamada, ülke çapında 21 Kasım'da elektrik kesintilerinin olacağı kaydedildi.
Havaların soğuması nedeniyle hafta sonunda elektrik kesintilerinin en aza indirilmeye çalışıldığı kaydedilen açıklamada. "21 Kasım saat 00:00 ile 24:00 arasında Ukrayna'nın tüm bölgelerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak" denildi.
Video Haberler
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
- Son tarih 31 Aralık
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
En Çok Okunan Haberler
-
- Beyninin büyük bölümünü kaybetti
- Albayrak'tan ölen torunu için açıklama
- Medical Park Hastanesi'ndeki skandalda yeni gelişme
- İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya ilişkin yeni gelişme
- AKP'den Saadet'e yurtdışında ziyaret
- İşte Dünya Kupası'nın ilk şampiyonu
- İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyla ilgili akılalmaz 'şaka
- Soylu'yu değil, Yerlikaya'yı aramış!
- 'Yan yana bile gelmemeye özen gösteriyorlar'
- Karamollaoğlu’ndan ‘cumhurbaşkanı adayı’ açıklaması