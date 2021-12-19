Ukrayna'da siyah kar yağdı! Vatandaşlar 'nedeni araştırılsın' dedi
Ukrayna'nın batısında yer alan İvana Frankovsk şehrinde siyah kar yağdı. Meydana gelen doğa olayına anlam veremeyen Ukraynalılar, yetkililere ulaşarak olayın nedeninin araştırılmasını istedi. Ayrıca konuyla ilgili Devlet Başkanı Zelenskiy'e mektup da yazıldı.
Ukrayna’nın batısında bulunan İvana Frankovsk şehrine siyah kar yağdı. Vatandaşlar, yaşanan doğa olayına anlam veremezken, yetkili makamlara başvurarak, karın neden siyah yağdığının araştırılması talep etti. Konuyla ilgili ayrıca Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e de mektup yazıldı.
Bölge sakinleri, siyah kar yağmasına neden olan etkenlerin en başında bölgedeki termik santrali gösterdi.
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