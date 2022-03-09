Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Marmaray açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerinin 9-13 Mart tarihleri arasında gece saat 02.00'ye kadar hizmet vereceğini duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerinin 9-13 Mart tarihleri arasında gece saat 02.00'ye kadar hizmet vereceğini duyurdu.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada da seferlerin 13 Mart Pazartesi gününe kadar 02:00'ye kadar süreceği duyurulmuştu.
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