Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Marmaray açıklaması

09 Mart 2022 Çarşamba, 14:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerinin 9-13 Mart tarihleri arasında gece saat 02.00'ye kadar hizmet vereceğini duyurdu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada da seferlerin 13 Mart Pazartesi gününe kadar 02:00'ye kadar süreceği duyurulmuştu.