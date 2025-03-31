'Ülke kimsenin tapulu malı değil'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonlarda tutuklanan İstanbul Planlama Ajansı İPA Başkanı Buğra Gökce Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı.

'Ülke kimsenin tapulu malı değil'
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Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 31.03.2025 - 04:00

Kıbrıs gazisi bir babanın evladı olarak devlet terbiyesi ile büyüdüğünü belirten Gökce, “Ülke kimsenin tapulu malu değil. Milletimiz en güçlü şekilde de kendi haklarını ve geleceğini koruyacaktır” dedi.

İPA’nın hedef olmasına ilişkin ise “Yayımladığımız veriler iki grup insanı rahatsız etti: Gerçekleri görmek istemeyenler ve halkın gerçekleri öğrenmesini istemeyenler. Biz akademik çalışmalarla gerçekleri gösterme dışında bir şey yapmadık” ifadelerini kullandı.


Etiketler: #gerçek #ülke #Akademi

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