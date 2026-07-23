Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Yönetmen Ezel Akay'ın evinden şok görüntüler

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ekipleri, Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen teknik takip ve istihbarat çalışmaları sonucunda ünlü yönetmen Ezel Akay ve müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay’ın İnegöl ilçesi Rüştiye Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Aramalarda 1 kilo 131 gram kubar esrar, 21 kök kenevir bitkisi ve aktif olarak kullanılan 1 adet iklimlendirme sistemi ile muhtelif malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan Akay kardeşler, kan ve saç kılı numunesi alınmak üzere İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, Ezel Akay hastane girişinde kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Niye fotoğraf çekiyorlar?" diyerek tepki gösterdi.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Operasyon anına ait jandarma kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, evin banyosu dahil birçok odasına özel ultraviyole ışık ve iklimlendirme sistemleri kurulduğu görüldü. Hastanedeki muayenelerinin ardından jandarma karakoluna götürülen şüpheliler hakkındaki soruşturma sürüyor.