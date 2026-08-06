Cumhuriyet Gazetesi Logo
Uludağ'da orman yangını: Kontrol altına alındı

Uludağ'da orman yangını: Kontrol altına alındı

6.08.2026 19:14:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Uludağ'da orman yangını: Kontrol altına alındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Uludağ Yolu üzerinde çıkan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan yaklaşık iki saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Bursa'da Osmangazi ilçesi Bağlı Mahallesi Uludağ Yolu üzerinde saat 18.20 sıralarında çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahale ile 2 saatte kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürerken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Image

"Saat 18.19 sıralarında Uludağ Yolu Milli Parklar mevkiinde meydana gelen orman yangını, ekiplerimizin hızlı ve koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, İtfaiye Dairesi Başkanlığımız, BUSKİ, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğümüz ile Tarım A.Ş. ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Süreci Afet Koordinasyon Merkezimizden anlık olarak takip ediyoruz. Yangına müdahale eden tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum."

 

İlgili Konular: #Bursa #orman yangınları #müdahale