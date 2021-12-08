Uluslararası Bir Arada Yaşam Zirvesi, İzmir'de yapılıyor

08 Aralık 2021 Çarşamba, 10:04

Montreal ve Düsseldorf’tan sonra üçüncüsü İzmir’de düzenlenen Uluslararası Bir Arada Yaşam Zirvesi (Living Together Summit) başladı. Pandemi başta olmak üzere küresel sorunlara çözüm bulabilmek ve daha yaşanabilir kentler oluşturmak için dünyanın dört bir yanından belediye başkanlarını bir araya getiren zirvenin çevrim içi yapılan açılışında Başkan Tunç Soyer ile birlikte Montréal Belediye Başkanı Valérie Plante, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Üst Düzey Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, UNESCO Politika ve Program Direktörü Ângela Melo da konuşma yaptı. Düsseldorf Belediye Başkanı Dr. Stephan Keller ise zirveye video mesajı göndererek katıldı. Bugün de ç ;evrim içi olarak devam edecek zirve, 10 Aralık'ta fiziki olarak Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılacak.

“Kentlerde Sosyal Uyuma Dair Belediye Başkanları Diyaloğu” başlığıyla yapılan ilk oturumda konuşan Başkan Tunç Soyer, kentlerdeki yaşamın sadece Covid-19 ile zorlaşmadığını ifade ederek “Ayrıştırıcı kentsel politikalar, artan gelir farkı ve iklim acil durumu milyonlarca insanın hayatını zorlaştırıyor. Covid-19 salgını belediyelerin ve diğer yerel teşkilatların acil durumlara hızlı tepki verme ve harekete geçirme konusunda olağanüstü bir potansiyele sahip olduğunu gösterdi. Pandemi geleceğimiz için çok önemli bir deneyim oldu. Bu verimliliği daha da arttırmanın yolu, bir araya gelmektir. Şehirler daha demokratik, doğa dostu ve eşit bir gelecek yaratma planlarımızın merkezinde yer almalıdır” dedi.

İzmir’de düzenlenen UCLG Kültür Zirvesi'nde açıklanan deklarasyondan ve döngüsel kültür kavramından söz eden Başkan Soyer, İzmir’in dünyanın ilk Cittaslow Metropol pilot kenti ilan edildiğini de vurguladı. Soyer, "Pandeminin patlak vermesi mevcut eşitsizlikleri daha belirgin hale getirdi. Bu zorlu koşullarda şehirler artık yerel demokrasiyi güçlendirme fırsatına sahipler. Dolayısıyla her şey gibi eşitsizliklerle mücadelenin de kültürel bir temele, döngüsel bir kültüre ihtiyacı var" şeklinde konuştu. Soyer, sürdürülebilir bir gelecek için doğa ile uyumun da altını çizerek "Bir arada yaşam sadece insanlarla değil, doğayla da bir arada yaşamaktır. Doğamızla da uyum içinde yaşamayı öğrenmemiz lazım" dedi.



