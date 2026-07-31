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Uluslararası forex dolandırıcılığı operasyonu: 54 şüpheli adliyede

Uluslararası forex dolandırıcılığı operasyonu: 54 şüpheli adliyede

31.07.2026 10:19:00
Güncellenme:
AA
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Uluslararası forex dolandırıcılığı operasyonu: 54 şüpheli adliyede

İstanbul'da yatırım vaadiyle uluslararası düzeyde forex dolandırıcılığı yapılmasına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 54 zanlı adliyeye sevk edildi.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde forex dolandırıcılığına ilişkin düzenlenen operasyonda yakalanan 54 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Polis ekiplerince, uluslararası alanda işlenen nitelikli dolandırıcılık suçlarının tespiti ve önlenmesi amacıyla yapılan çalışmada, Şişli'de yatırım adı altında "forex dolandırıcılığı" yapıldığı, şüphelilerin kurdukları çağrı merkezi üzerinden uluslararası düzeyde dolandırıcılık faaliyetleri yürüttükleri tespit edilmişti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, 28 Temmuz'da belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 54 zanlıyı gözaltına almıştı.

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