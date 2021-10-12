Uluslararası Kadın Sempozyumu İzmir'de başlıyor!

12 Ekim 2021 Salı, 19:46

Yurtiçinden ve yurtdışından çok önemli katılımcıların konuşmalar yapacağı sempozyumun her gün finalinde ise yine kadın temalı konser ve tiyatro oyunu İzmirlilerle buluşacak.

15 Ekim Cuma günü saat 14.00'te başlayacak Sempozyumun açılış konuşmalarını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları yapacak. Ardından gerçekleşecek ilk oturumun konuşmacıları CHP Ankara Milletvekili ve PM üyesi Gamze Taşcıer moderatörlüğünde, Hukukçu Nazan Moroğlu, Afganistanlı kadın aktivist Valvala Jalal, İran'lı kadın aktivist Masih Alinejad ve Uluslararası Üniversiteli Kadınlar Federasyonu Başkan yardımcısı Başak Ovacık olacak. Saat 20.00'de yapılacak gün sonu etkinliğinde ise sanatçı Feryal Öney "Kadın Ağzı Şarkılar" adlı konser ile sahne alacak.

16 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak Sempozyumun ikinci gününde ise Hukukçu Feyza Altun'un moderatörlüğünde İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer, Afganistan'ın ilk kadın valisi Habiba Sarabi, Belçika'lı kadın aktivist ve Eski Senatör Simone Susskind ve Filistin asıllı sanatçı Reem Kelani konuşmacı olarak yer alacak. İkinci günün sonundaki etkinlik ise saat 20.00'de Aysel Yıldırım'ın oynadığı "Bir Kadın Uyanıyor" adlı tiyatro oyunu olacak.

Kadınların hak ve özgürlük mücadelesinin evrenselliğinin vurgulanacağı ve çok farklı coğrafyalardan kadınların kendi özgün mücadelelerini aktaracağı sempozyumda, son günlerde zor günler yaşayan Afganistanlı kadınlar da unutulmadı.