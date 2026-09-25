Ümit Özdağ'dan fon krizinde yeni iddia: 'İsviçre Bankası şüpheli buldu, Morgan Stanley inceliyor'

'Fon krizi'nin yankıları sürerken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"İSVİÇRE BANKASI FON GELİRİNİ MORGAN STANLEY'E İLETMİŞ"

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında 'fon krizi'ne ilişkin konuşan Özdağ, kendisini İsviçre’de çalışan bir bankacı arkadaşının aradığını ifade ederek, şunları kaydetti:

“İsviçre'de bir bankaya Türkiye'den büyük bir miktar, bir devlet görevlisine ait para yatırılmak istenmiş. Banka da sormuş, ‘Bunun kaynağı ne?’ diye. Fon geliri olduğu ibraz edilince İsviçre Bankası da bunu şüpheli bulmuş ve Morgan Stanley'e iletmiş. Morgan Stanley de bunun üzerine konuyu daha ayrıntılı tetkik etmiş.”

SORUŞTURMA HATIRLATMASI

“Yani sorunu herkes içeride ve dışarıda biliyor. Buna rağmen de önlem alınmıyor. Kriz büyüyor” diyen Özdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun 19 Aralık’ta soruşturma başlatarak Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) müzekkere gönderdiğini belirtti.

Ümit Özdağ, söz konusu müzekkerede borsadaki bazı hisselerin değerinde yaklaşık 100 kata varan artışlar meydana geldiğinin ve incelemeye konu hisselerin önemli bir bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığının tespit edildiğinin belirtildiğini kaydetti.

Özdağ ayrıca, SPK’nin 2025’in son çeyreğinde bazı fonlardaki şüpheli fiyat hareketlerini tespit ettiğini, konunun 2 Aralık 2025’te Finansal İstikrar Komitesi’nin gündemine geldiğini ve SPK’nin bir gün sonra çalışma grubu oluşturduğunu da yineledi.

"ALINAN ÖNLEMLER YETERSİZ"

SPK’nin daha sonra yatırım fonlarına ilişkin yeni bir rehber yayımladığını hatırlatan Ümit Özdağ, alınan önlemlerin yeterli olmadığını söyleyerek, “Sorun yalnızca fon rehberi ve tebliğ yayımlayarak çözülecek noktayı anlaşılan çoktan aşmış” dedi.

'FON KRİZİ' HABERLERİNE ERİŞİM ENGELİ

Öte yandan 'fon krizi'ne ilişkin haberlere, 'millî güvenlik ve kamu düzeni' gerekçesiyle erişim engeki getirildi.

Erişime engellenen haberler, yatırım ve portföy yönetim şirketlerinin yönetici ve ortaklarının kamuoyunca tanınan isimlerle bağlantılarını konu alıyor.