Ümit Özdağ'dan ittifak açıklaması: 'Çerçeve yasa' turnusol kağıdıydı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özdağ, TBMM Genel Kurulu'nda "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda "Çerçeve Yasa" olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a ilişkin, "Oylama sonucundan, daha Genel Kurul'dan başlayarak bölücülerin, PKK yandaşlarının, Kandil'deki narko-terör baronlarının çok mutlu olduğunu gördük" dedi.

"ALLAH SANA VE SENİN GİBİLERE HER İKİ CİHANDA DA BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN"

AKP Diyarbakır Milletvekili Suna Kepoğlu Ataman'ın, "Çerçeve Yasa"nın TBMM'den geçmesinin ardından terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a teşekkür etmesine tepki gösteren Özdağ, şunları söyledi:

"Hanımefendi, siz kimin milletvekilisiniz? Siz Diyarbakır'da, Mardin'de, Şırnak'ta, Hakkari'de yapılan katliamları kimin yaptığını unuttunuz mu? Pınarcık'ta, Çevrimli'de, Başbağlar'da beşikteki bebekleri katledenin Öcalan olduğunu unuttunuz mu? Hadi şimdi bu köylere gidin de bu köylerdeki vatandaşlarımızın önünde de 'Allah Öcalan'dan razı olsun' deyin. Bakın size ne yapıyorlar. Bebek ve çocuk katili bir terör ve cinayet çetesinden, onun elebaşından Allah elbette razı olmayacaktır. Ancak bu vekili ve onun gibi düşünenleri Allah'a havale ediyoruz. Allah sana ve senin gibilere her iki cihanda da bildiği gibi yapsın."

"TARİH DE MİLLET DE ONLARI AFFETMEYECEK"

Özdağ, TBMM'de "Çerçeve Yasa"ya evet oyu veren ancak bundan memnun olmayan milletvekilleri olduğunu öne sürerek şunları söyledi:

"İki gün önce tesadüfen karşılaştığım ve hâlen milletvekili olan bir AK Partili yanıma gelip kendisini tanıttıktan sonra, 'Allah yardımcınız olsun' dedi. Allah'ın Türk milletine yardım edeceğinden eminim. Evet, içlerine sinmediği hâlde evet oyu verenlerin, biz 1 Mart tezkeresinde olduğu gibi davranmalarını arzu etmiştik. Öyle davranmadılar. Tarih de millet de onları affetmeyecek."

Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"PKK'ya af çıkaran, katil teröristleri aramıza katmaya çalışan, onlara siyaset hakkı vermeyi tasarlayan, Öcalan'a önce çalışma ofisi ve yaşayacağı yeni bir bina tahsis edip sonra yasalarda değişiklik yapıp umut hakkı vermeye çalışan ve nihayetinde yeni bir anayasa ile millî, üniter, laik Türkiye Cumhuriyeti'ni, Atatürk Cumhuriyeti'ni sonlandırmaya çalışanlar bilmelidir ki son sözü Türk milleti söyleyecek."

"ATATÜRK'ÜN KURDUĞU CUMHURİYETİ SİZE BÖLDÜRTMEYECEĞİZ"

İktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak tanımladığı sürece ilişkin eleştirilerini sürdüren Özdağ, şunları kaydetti:

"Bizlere dayatılacak ana konu, ulus devlet yapımızı sözde Öcalan'ın tasarladığı 'demokratik ulus' ile değiştirecekmişiz. Demokratik ulus dedikleri ne? Çok etnisiteli, çok mezhepli, Lübnan, Yugoslavya, Irak gibi bir model. Yani çözülmeye ve dağılmaya hazır bir yapı. Bu bağlamda halkların kendi kaderini tayin hakkı istiyorlar. Bununla yetinmiyorlar. 'Doğal kaynakların kullanım hakkı' diyorlar. Daha Meclis'te konuşurken bu af yasası için 'Fırat'ın doğusu ve batısı' diye Türkiye'yi bölüyorlar.

Değerli Zafer Partililer ve değerli Türk milleti, bu saldırgan, bölücü ifadeleri, açıklamaları öfkeyle, kızgınlıkla izlediğinizi biliyorum. Biz de Zafer Partisi olarak bu bölücü kafalara şunu söylüyoruz: Türkiye'de halklar yoktur. Türkiye bir halklar mozaiği değildir. Büyük Atatürk, 'Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir' diyor. Ve biz de Zafer Partisi olarak Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'i size böldürtmeyeceğiz."

Özdağ, sürece ilişkin CHP ve YENİ Parti'ye de tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Sevr'in yıl dönümünde, PKK'ya af yasasının arkasında durup, PKK'nın kullandığı 'eşit vatandaşlık' kavramını parti programına koyup, Öcalan'ın 'Bunu yapın, yeter' dediği Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'ndaki çekinceleri kaldırıp, sonra bize 'Muhalefet partisiyiz' demeyin. Siz iktidarın ancak bu şekilde payandası olursunuz."

"BU YASAYI REFERANDUMA GÖTÜRÜN"

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın halkın yüzde 75,9'unun süreci desteklediğine ilişkin açıklamasını hatırlatan Özdağ, "'Halkın yüzde 75'i bu yasanın arkasında' dedi. Bu kadar kendinize güveniyorsanız bu yasayı referanduma götürün" çağrısında bulundu.

"BU ANLAŞMA ÇOK RİSKLİ BİR ANLAŞMA"

Özdağ, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak şunları kaydetti:

"Bu anlaşma çok riskli bir anlaşma. Evet, Pakistan'la Hindistan arasında bir çatışma çıktığında elbette ki bütün sempatimiz, siyasi desteğimiz, gerekirse askerî lojistik desteğimiz dost ve kardeş Pakistan halkının yanında olur. Ama bunun için askerî bir ittifaka ihtiyaç yoktur. Biz Yunanistan'la çatışırsak Pakistan Silahlı Kuvvetleri Ege'de Türkiye'ye yardıma mı gelecek? Ya da Suudi Araplar Ege'de yanımızda mı olacak? Kıbrıs'ta bir çatışma çıkarsa Suudi Arabistan, KKTC'nin savunmasında rol mü oynayacak?"

"SİYASİ İTTİFAKLAR ZATEN ZORUNLU HÂLE GELİYOR"

Özdağ, bir basın mensubunun erken seçim ve ittifak arayışlarına ilişkin sorusu üzerine, "Çerçeve Yasa"nın kendileri açısından bir turnusol kağıdı niteliği taşıdığını belirterek şöyle konuştu:

"Erken genel seçim aslında Türk milletinin zihninde başlamış durumda. Millet erken genel seçim istiyor ve biz de Zafer Partisi olarak erken genel seçim istiyoruz. Ancak sistemin niteliği ve Türkiye'nin mevcut şartları siyasi ittifakları zaten zorunlu hâle getiriyor.

Biz de Zafer Partisi olarak aylardan beri muhalefeti Atatürk çizgisinde bir araya gelmeye davet ediyoruz. Bu son Meclis'e gelen kanun teklifi bizim için çok önemliydi. Bir turnusol kâğıdı niteliği taşıyordu. Kimin muhalif, kimin sahte muhalif olduğunu görmek istiyorduk. Kimin iktidara payanda olduğunu, kimin olmadığını, iktidarın karşısında kimin cesaretle durduğunu görmek istiyorduk. Çünkü bu bir devlet projesi değil, bu bir iktidar projesi, iktidarda kalma projesi. Bu iktidarın bu projesine karşı durmuyorsanız, bizim yanımıza 'Biz muhalefiz' diye gelmeyin, dedik başından itibaren. Şimdi bu noktada tutarlı bir direnç sergileyen, politika ortaya koyan, Atatürk çizgisinde en azından Cumhuriyet'in kuruluş felsefesini, millî yönetim anlayışını ve ilkelerini savunan herkesle görüşürüz, görüşmeye açığız."