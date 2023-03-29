Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 11:16

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 11:16

Halk TV canlı yayınına katılan Ümit Özlale, "Yavuz Ağıralioğlu bazen kendi fikirlerimi kabul ettirdiğim, bazen onun fikirlerini kabul ettiğim biridir. Fikir alışverişlerinden çok yararlandığım biridir. Partinin görüşlerini değil kendi görüşlerini açıkladı" dedi. Peki, Yavuz Ağıralioğlu hakkında açıklamalarda bulunan Ümit Özlale kimdir, nereli, kaç yaşında? Ümit Özlale hangi partide görev yapıyor? İşte ayrıntılar...

ÜMİT ÖZLALE KİMDİR?

İYİ Parti'de Kalkınma Politikaları Başkanı olarak görev yapan Ümit Özlale, 28 Nisan 1972 tarihimde Almanya'nın Holzheim şehrinde dünyaya geldi. Ümit Özlale, 1990 yılında İzmir Fen Lisesinden mezun oldu. Lisans eğitimini 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünde, daha sonra 1998 yılında ABD'de bulunan Boston College'da yüksek lisansını ve son olarak doktorasını 2001 yılında tamamladı.

2001 yılında Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. 2006 yılında doçent, 2011 yılında profesör unvanı aldı. 2009'dan 2013 yılına kadar TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 2013 yılından itibaren Özyeğin Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapmış ve Ekonomi Bölüm Başkanlığı görevini üstlendi. Hâlihazırda Harvard Summer School'da Kalkınma Ekonomisi dersleri vermektedir. 2015 yılında akademisyenler tarafından kurulan danışmanlık şirketi Sectoral and Economic Analysis Lab (SEAL)'in kurucu ortağıdır.

Ümit Özlale, Merkez Bankası Ekonomik Araştırmalar ve Para Politikası Genel Müdürlüğünde danışman olarak çalıştı, ayrıca Maliye Bakanlığı ve Dünya Bankası ile projeler yürüttü.

2020 Eylül ayında katıldığı İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini yürütmeye başladı.

Ümit Özlale, TÜBİTAK tarafından 40 yaşın altındaki üstün başarılı bilim insanlarına verilen Teşvik Ödülü’nün sahibidir.



