İstanbul'un Asya Yakası'ndaki Ümraniye, Üsküdar, Beykoz ilçelerinden geçecek Ümraniye-Kavacık-Beykoz metro hattının yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı gerçekleştirecek. Peki, Ümraniye - Beykoz metrosu nereden geçecek? Ümraniye Beykoz metrosu durakları...
ÜMRANİYE BEYKOZ METROSU NEREDEN GEÇECEK?
Proje kapsamında inşa edilecek istasyonlar şunlar:
- Ümraniye
- Yavuztürk Sapağı
- Bosna Bulvarı
- Zübeyde Hanım Caddesi
- Bahçelievler Mahallesi
- Çiftlik Yolu
- Küçüksu
- Kavacık Sapağı
- Kavacık
- Saraçlar
- Beykoz Devlet Hastanesi
- Beykoz Adliye
- Beykoz Adliye
- Beykoz İskele
- Ortaçeşme
- Türk Alman Üniversitesi