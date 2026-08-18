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Ümraniye - Beykoz metrosu nereden geçecek? Ümraniye Beykoz metrosu durakları...

Ümraniye - Beykoz metrosu nereden geçecek? Ümraniye Beykoz metrosu durakları...

18.08.2026 09:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ümraniye - Beykoz metrosu nereden geçecek? Ümraniye Beykoz metrosu durakları...

İstanbul'da yapımı planlanan Ümraniye-Kavacık-Beykoz Arası Raylı Sistem Hattı'nın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmî Gazete'de yayımlandı. Peki, Ümraniye - Beykoz metrosu nereden geçecek? Ümraniye Beykoz metrosu durakları...
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İstanbul'un Asya Yakası'ndaki Ümraniye, Üsküdar, Beykoz ilçelerinden geçecek Ümraniye-Kavacık-Beykoz metro hattının yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı gerçekleştirecek. Peki, Ümraniye - Beykoz metrosu nereden geçecek? Ümraniye Beykoz metrosu durakları...

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ÜMRANİYE BEYKOZ METROSU NEREDEN GEÇECEK?

Proje kapsamında inşa edilecek istasyonlar şunlar:

  • Ümraniye
  • Yavuztürk Sapağı
  • Bosna Bulvarı
  • Zübeyde Hanım Caddesi
  • Bahçelievler Mahallesi
  • Çiftlik Yolu
  • Küçüksu
  • Kavacık Sapağı
  • Kavacık
  • Saraçlar
  • Beykoz Devlet Hastanesi
  • Beykoz Adliye
  • Beykoz Adliye
  • Beykoz İskele
  • Ortaçeşme
  • Türk Alman Üniversitesi 
İlgili Konular: #Beykoz #Ümraniye #metro

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