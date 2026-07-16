Ümraniye'de cami yatırımı tartışması: Büyük Cami bitmedi, dört yeni proje gündemde

Ümraniye Belediye Meclisi’nin haziran ayı toplantısında dört farklı mahallede yeni camiler yapılmasına yönelik kararlar alınması tartışma yarattı. Yeni camilerin yapılması planlanan bölgeler Ihlamurkuyu, Çamlık, Esenşehir ve İnkılap mahalleleri olarak sıralandı.

Edinilen bilgilere göre Ihlamurkuyu ve Çamlık’ta halihazırda birer cami bulunmasına karşın ikinci camilerin yapılması planlanıyor. İki caminin bulunduğu Esenşehir’e üçüncü, beş caminin bulunduğu İnkılap’a ise altıncı caminin yapılması öngörülüyor. Kararlar, Ümraniye Belediyesi’nin yapımı süren Büyük Cami Projesi’ni de yeniden gündeme getirdi. Yaklaşık 20 bin kişi kapasiteli olması planlanan ve inşaatına 2018’de başlanan projenin dokuzuncu yılına girmesine karşın tamamlanamaması, yeni yatırımların önceliğine ilişkin tartışmaları artırdı.

İHTİYAÇ MI?

Gazetemize konuşan Ümraniye Kent Savunması Sözcüsü Bulut Can Okuducu, tartışmanın inançlar üzerinden yürütülmemesi gerektiğini belirterek kamu kaynaklarının kullanımının sorgulanması gerektiğini söyledi.

“Kimsenin inançlarla veya ibadet yerleriyle bir problemi yoktur” diyen Okuducu, “Ancak belediyenin görevi, kamu kaynaklarını ilçenin gerçek ihtiyaçlarına göre kullanmaktır. Mevcut camilerin bulunduğu mahallelere yeni camiler yapılırken bunun hangi ihtiyaç analizine dayandığı açıklanmalıdır” dedi.

BÜYÜK CAMİ NEDEN TAMAMLANAMADI?

Büyük Cami Projesi’ne dikkat çeken Okuducu, “20 bin kişilik olduğu açıklanan proje dokuzuncu yılına girmesine rağmen hâlâ tamamlanamadı. Bu proje bitirilemezken dört ayrı mahallede yeni camilerin gündeme getirilmesi ciddi soru işaretleri yaratıyor” ifadelerini kullandı.

Projede görev alan firmaların, harcamaların ve maliyet artışlarının açıklanması gerektiğini belirten Okuducu, “Başlangıç maliyeti neydi, bugünkü maliyeti ne kadar oldu? İnşaat neden tamamlanamadı? Belediye bu sorulara belgeli yanıt vermelidir” diye konuştu.

Mahallelerdeki mevcut ibadethane sayılarına işaret eden Okuducu, “Bir mahallede beş cami bulunurken altıncı camiyi yapmak nasıl bir ihtiyaç analizinin sonucudur? Nüfus, camilerin kapasitesi ve kullanım oranları incelendi mi?” diye sordu.

Bir önceki belediye meclisi toplantısında da dört ayrı Kuran kursuna ilişkin kararlar alındığını savunan Okuducu, “Ümraniye’de ekonomik sorunlar, yeşil alan ihtiyacı ve sosyal hizmet beklentileri bulunurken belediyenin yatırım önceliklerinin sorgulanması doğaldır. Belirli bir seçmen tabanına mesaj verme kaygısıyla belediyecilik yapılamaz” vurgusu yaptı.

Ümraniye’nin tarihi mirasına yönelik uygulamalar ile yeni cami kararları arasında çelişki bulunduğunu savunan Okuducu, Cevherağa Camisi’nde yürütülen çalışmaları da hatırlattı.

Tarihi yapının restorasyon sırasında yıkıldığı yönündeki eleştirilere işaret eden Okuducu, “Bir tarafta tarihi bir camiyi koruyamadığı gerekçesiyle eleştirilen, diğer tarafta büyük cami projesini yıllardır tamamlayamayan bir yönetim bugün dört yeni cami projesiyle kamuoyunun karşısına çıkıyor” dedi.