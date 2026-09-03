Ümraniye’de otomobil şarampole devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Ümraniye’de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 00.30 sıralarında İnkılap Mahallesi Hamamlıdere Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A.’nın kontrolünü kaybettiği 34 MHZ 207 plakalı otomobil şarampole devrilerek ters döndü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ ARACIN ALTINDA KALDI
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilin altında kalan sürücü Mehmet A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından sürücünün cenazesi araçtan çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ters dönen otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.