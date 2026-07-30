Ümraniye'de silahlı çatışma... İkizlerden biri öldü, diğeri tutuklandı: Anne isyan etti

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada yaşamını yitiren 17 yaşındaki Arda Berk Aktaş'ın annesi Tuğba Aktaş, olayın ardından yaşadıklarını anlattı. Yaralı olarak kurtulduktan sonra tutuklanan ikiz kardeş Yasin Aktaş için adalet isteyen anne Aktaş, olayın "alacak verecek meselesi" olmadığını savundu.

"HASTANEYE GİTTİĞİMDE DÜNYA BENİM İÇİN BİTTİ"

14 Haziran'da kızının lise mezuniyet töreninde olduklarını anlatan Tuğba Aktaş, gece saatlerinde hastaneden gelen telefonla hayatlarının değiştiğini söyledi.

Aktaş, "Hastaneye gittiğimde Arda Berk'in kafasından vurulduğunu, Yasin'in ise bacağından dört kurşunla yaralandığını öğrendim. Benim için dünya orada bitti. Arda üç gün yaşam mücadelesi verdi ancak kurtarılamadı" dedi.

"MEZARLIKLA CEZAEVİ ARASINDA GİDİP GELİYORUM"

Oğlunun yaşamını yitirdiği gün ikiz kardeşi Yasin'in de tutuklandığını belirten Aktaş, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Çocuğumun vefat ettiği gün kardeşi Yasin tutuklandı. Güvenlik gerekçesiyle olduğu söylendi. Sağ bacağında dört mermi izi vardı, cezaevinde enfeksiyon kaptı. Ben şimdi mezarlıkla cezaevi arasında gidip geliyorum."

Dışarıda olayın faillerinin bulunduğunu öne süren Aktaş, "Onlar gezerken benim çocuğum neden dört kurşunla cezaevinde?" diye konuştu.

"KARDEŞİNİ SIRTINDA TAŞIDI"

Olay anında kimsenin yardım etmediğini iddia eden anne Aktaş, yaralı Yasin'in ikiz kardeşini sırtında taşımaya çalıştığını anlattı.

Aktaş, "Kurşun sıkıldığı sırada kimse yardım etmemiş. Kardeşini yaralı halde sırtında sürükleyerek götürmüş. Gözünü kapatırken kardeşi helallik istemiş ve Yasin'im Arda'yı öpmüş" ifadelerini kullandı.

"ALACAK VERECEK DAVASI YOK"

Kamuoyunda yer alan "alacak verecek meselesi" iddialarını da reddeden Aktaş, çocuklarının olay yerine yönlendirildiğini öne sürdü.

"Çocuklarım benim yanıma geleceklerdi. WhatsApp'tan 'Anne 15-20 dakikaya geliyoruz' diye mesaj atmışlardı. Mezuniyet kutlamasına gidecektik. Ben akşam çocuğumun cenazesini aldım" diyen Aktaş, Arda'nın yurt dışı numarasından arayan biri tarafından tehdit edildiğini ve olay yerine bu şekilde sürüklendiğini iddia etti.

"ADALET İSTİYORUM"

Hem yaşamını yitiren oğlu Arda Berk hem de tutuklu bulunan Yasin için adalet istediğini söyleyen Aktaş, soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılmasını talep etti.

AVUKATTAN TUTUKLULUK TEPKİSİ

Yasin Aktaş'ın avukatı Ahmet Emin Altınışık ise dosyada gizlilik kararı bulunduğunu belirterek, müvekkilinin olayda aktif rol aldığına ilişkin somut bir bulgu bulunmadığını savundu.

Altınışık, kamera kayıtlarında olayın aracın ön kısmındaki kişiler tarafından gerçekleştirildiğinin görüldüğünü öne sürerek, "Müvekkilin ve merhumun olaya müdahalesi yok. Buna rağmen swap sonuçlarının beklenmesi gerekçe gösterilerek tutukluluğun sürdürülmesi, çocuğun yaşı ve sağlık durumu dikkate alındığında ölçülülük ilkesine aykırıdır" ifadelerini kullandı.